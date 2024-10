New York Times: Kamala Harris je edina izbira

Uredniški odbor ameriškega časnika New York Times je včeraj podprl podpredsednico Kamalo Harris kot »edino domoljubno izbiro za predsednico ZDA« v tekmi proti republikancu Donaldu Trumpu, ki so mu namenili nekaj težkih besed in ga označili za moralno in značajsko neprimernega. »Težko si je predstavljati kandidata, ki bi bil bolj neprimeren za predsednika,« so zapisali.

V svoji obširni podpori je uredniški odbor, sestavljen iz 14 mnenjskih novinarjev in kolumnistov, zapisal, da Harrisova »morda ni popolna kandidatka za vsakega volivca, zlasti za tiste, ki so razočarani in jezni zaradi neuspeha naše vlade«, a so vseeno Američane pozvali, naj primerjajo njene dosežke z rezultati njenega nasprotnika. »Kamala Harris je več kot nujna aternativa.«

Pri časniku so tudi poudarili, da gre pri teh volitvah »za nekaj bolj temeljnega kot le za tekmovalno politiko in načela. Če se mu ameriški volivci ne bodo uprli, bo imel gospod Trump moč povzročiti globoko in trajno škodo naši demokraciji. Gre za to, ali na najvišjo funkcijo v državi povabimo človeka, ki je nedvoumno razkril, da bo degradiral vrednote, kljuboval normam in razgradil institucije, ki so našo državo naredile močno.«

Večina javnomnenjskih raziskav sicer za zdaj, dober mesec dni do volitev, kaže, da je med Harrisovo in Trumpom tesna razlika.

To so že 17. volitve zapored, na katerih je uredništvo časnika podprlo demokratskega kandidata za predsednika, neprekinjen niz se je začel leta 1960 z Johnom F. Kennedyjem. Zadnji republikanec, ki so ga podprli, je bil predsednik Dwight D. Eisenhower, ko je leta 1956 uspešno kandidiral za ponovno izvolitev.