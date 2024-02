Prva misel mladih ukrajinskih glasbenikov zjutraj: Kako je doma?

V nadaljevanju preberite:

Mislili so, da bodo ostali morda dva meseca, a bodo počasi vstopili v tretje leto bivanja v Sloveniji. Marina Dolibec, Bohdana Kovtun, Nikita Bolšakov in Mihajlo Gorjainov so mladi glasbeniki iz Ukrajine, katerih prihod v Slovenijo smo spremljali na začetku marca pred dvema letoma, približno dva tedna po začetku ruske agresije na Ukrajino.

Dve leti po tistem znajo slovensko, še vedno je v središču (morda celo bolj) njihovega življenja glasba, še vedno hrepenijo po domovini. S Slovenskim mladinskim orkestrom bodo v petek zvečer v okviru Zimskega festivala nastopili v Slovenski filharmoniji.