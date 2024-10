Na prelomu tisočletja se je izraz Nobelovo prekletstvo uveljavil za označevanje zmagovalcev v znanstvenih kategorijah, ki so, potem ko so dosegli najvišje priznanje na svojih področjih, prenehali raziskave. Kot piše španski El País, je tudi najvišja literarna nagrada lahko »poljub smrti«.

Za nekatere dobitnike Nobelove nagrade za književnost je bila nagrada, vredna deset milijonov švedskih kron (skoraj milijon dolarjev), prej prekletstvo kot razlog za veselje. Eden najbolj tragičnih primerov je primer švedskega pisatelja Harryja Martinsona, ki je menil, da mu je nagrada leta 1974 uničila življenje kot avtorja in osebe.

El País citira tudi Horacea Engdahla, ki je bil od leta 1999 do 2009 sekretar Švedske akademije. »Nekateri so izgubili dar pisanja, ker so se počutili prestrašene zaradi situacije in so se nenehno spraševali: ali je napisano vredno Nobelovega nagrajenca.«

Čeprav je res, da so nekateri literarni mojstri po prejemu nagrade napisali povprečne knjige, pa jih je po njegovem večina postalo bolj plodovitih. Na primer Ivan Bunin, Thomas Mann ali Samuel Beckett.

Nobelove nagrade se je, denimo, bal tudi Gabriel García Márquez, verjel je namreč, da je nagrada enakovredna smrtni obsodbi: številni dobitniki, kot so Albert Camus, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Luigi Pirandello in André Gide, so namreč umrli manj kot sedem let po prejemu.

Podobno sta jo tudi William Faulkner in Ernest Hemingway imela za labodji spev. Poljska pesnica Wislawa Szymborska, ki je prejela nagrado leta 1996, je trdila, da ji je ta uničila zasebno življenje in jo spremenila v »uradno osebo«. Tudi Elfriede Jelinek in Herta Müller menda ob razglasitvi nista skakali od veselja, Annie Ernaux, ki je nagrado prejela leta 2022, pa je priznala, da je nagrada ni osrečila in da ji je vzela čas za pisanje.

Leta 1964 je Jean-Paul Sartre zavrnil Nobelovo nagrado, češ da bi omejila vpliv njegovega pisanja. A je tudi edini pisatelj, ki je zavrnil nagrado v vsej njeni zgodovini.