V Stockholmu bodo razglasili Nobelove nagrajence za fiziko

V Stockholmu bo danes Kraljeva švedska akademija znanosti razglasila letošnjega dobitnika ali dobitnike Nobelove nagrade za fiziko.

Nagrado bi po navedbah francoske tiskovne agencije AFP lahko prejel švicarski fizik Christoph Gerber, pionir na področju mikroskopije atomskih sil (AFM), morda pa bi lahko nagradili raziskave na področju kvantnega računalništva.

»Mikroskop atomske sile je mikroskop, ki daje 3D-slike v tako majhnem merilu, da imajo včasih celo atomsko ločljivost,« je po poročanju AFP povedala znanstvena poročevalka švedskega radia SR Camilla Widebeck, ki je predvidela, da bi lahko bil Gerber tisti, ki bo prejel letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko.

Mikroskopija atomskih sil je po njenih navedbah postala nepogrešljivo orodje pri raziskavah na področju nanotehnologij.

Gerber je med glavnimi kandidati tudi po oceni inštituta Clarivate Analytics, ki ob tem kot potencialna prejemnika Nobelove nagrade za fiziko omenja še izraelsko-britanskega fizika Davida Deutscha in Petra Shora iz ZDA za njuno delo na področju kvantnih algoritmov in kvantnega računalništva.

Lani so nagrado prejeli francoski znanstvenik Pierre Agostini, madžarsko-avstrijski znanstvenik Ferenc Krausz in francosko-švedska znanstvenica Anne L'Huillier »za eksperimentalne metode, ki ustvarjajo atosekundne impulze svetlobe za preučevanje dinamike elektronov v snovi«.

Letošnje razglasitve nobelovcev so se začele v ponedeljek z razglasitvijo dobitnikov nagrade za medicino in fiziologijo. Prejela sta jo ameriška znanstvenika Victor Ambros in Gary Ruvkun za odkritje mikro RNK (miRNK) in njene vloge pri posttranskripcijskem uravnavanju genov.

V sredo bo na sporedu razglasitev dobitnikov nagrade za kemijo, za literaturo v četrtek, v petek pa še za mir. Dobitniki nagrade za ekonomijo bodo razglašeni v ponedeljek, 14. oktobra.

Podelitev nagrad bo 10. decembra v Oslu in Stockholmu, na obletnico smrti Alfreda Nobela. Vsaka nagrada prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.