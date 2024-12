Nobena kazen ji ne bo prišla do živega

Lanska Nobelova nagrajenka za mir, iranska aktivistka Narges Mohamadi, je večino zadnjih dveh desetletij preživela v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu, kamor iranski režim trpa svoje politične nasprotnike in oporečnike. A borki za človekove pravice in pravice žensk niti to ne prepreči, da bi utišala svoj kritični glas. Zaradi operacije spodnjega dela noge, ki bi lahko po ocenah zdravnikov bil rakav, trenutno tri tedne preživlja izven zapora. Premor od kazni za »ogrožanje nacionalne varnosti in širjenje propagande«, ki skupno znaša enaintrideset let, je izkoristila za intervju za ameriški CNN, v katerem je poudarila, da se nikoli ne bo nehala boriti za enakopravnost in demokracijo ter da se ne boji povračilnih ukrepov iranskega režima.

»Niti zidovi ječe niti vse te obsodbe me ne bodo ustavile,« je bila jasna nobelovka, ki je tudi podelitev prestižne mirovniške nagrade preživela v zaporu. V nasprotju z grobimi kršitvami, ki ji jih očita neusmiljeni režim, podporniki Narges Mohamadi opozarjajo, da jo preganjajo zaradi prizadevanj za pravice žensk in demokracijo. »Ženske, življenje, svoboda!« jo je slišati v videu, ki ga je ob začasni izpustitvi iz zapora objavila njena družina, medtem ko jo – brez zapovedanega hidžaba – na nosilih spravljajo iz reševalnega vozila. Ob tem je dobila tudi možnost, da v videoklicu prvič po treh letih spregovori s svojima otrokoma, ki jih v živo ni videla že več kot desetletje.

Stoji za svojimi prepričanji

V pogovoru za CNN je razkrila svoje mešane občutke o tej izkušnji: po eni strani je bila vesela, da vidi svoja 18-letna dvojčka Kiano in Alija ter hkrati šokirana, kako sta že zrasla, po drugi pa je občutila krivdo za nenadomestljivi čas, v katerem njena materinska vloga trpi na račun njenega aktivizma. Ker sta zaradi tega tudi sama pretrpela marsikaj, jima zato težko verjame, ko pravita, da sta nanjo ponosna in jo podpirata. Spregovorila je tudi o razmerah v Evinu, med drugim o tem, kako so jo pretepali, skupaj s svojo družino pa kritizirala pomanjkljivo zdravstveno oskrbo ter splošno ravnanje s tamkajšnjimi zaporniki. Na podelitvi Nobelove nagrade lansko leto sta jo zastopala njena otroka, ki sta tam prebrala njeno iz zapora pretihotapljeno pismo. Zdaj tam piše knjigo spominov. »Posledice tega intervjuja me prav nič ne skrbijo,« je CNN zagotovila Narges Mohamadi in dodala, da ji nobena kazen ne pride do živega, ker trdno stoji za svojimi prepričanji.

Zavzela se je za mirno in nenasilno predajo oblasti, s katero bi Iran iz islamske republike prešel v sekularno demokracijo ter se izjavila proti smrtni kazni in diskriminaciji na podlagi spola.