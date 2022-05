Nocoj bo v Torinu znana druga deseterica finalistov

V torinski dvorani PalaOlimpico bo nocoj znana druga deseterica finalistov letošnje Evrovizije. V četrtkovem polfinalnem večeru bo nastopilo 18 držav, ena manj kot v torek.

Stavnice največ možnosti za preboj v osrednji del tekmovanja pripisujejo: Švedski (Cornelia Jakobs – Hold Me Closer), Poljski (Ochman – River), Avstraliji (Sheldon Riley – Not the Same), Češki (We Are Domi – Lights Off), Estoniji (Stefan – Hope), Srbiji (Konstrakta – In Corpore Sano) in Finski, ki jo zastopa v Evropi uveljavljena zasedba The Rasmus (Jezebel).

Kako natančni so bili pobiralci stav, bo znano okoli 23. ure zvečer, ko bodo voditelji Alessandro Cattelan, Laura Pausini in Mika razglasili najboljših deset po seštevku glasov žirije in gledalcev.

Iz torkovega predizbora so se v sobotni veliki finale, kamor so avtomatsko uvrščene Nemčija, Francija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo, prebile še: Švica, Armenija, Islandija, Litva, Portugalska, Norveška, Grčija, Moldavija, Nizozemska in Ukrajina, ki velja za glavno favoritko letošnjega tekmovanja.

LPS, ki so zastopali Slovenijo, se v torek niso uvrstili naprej.