Norija za pošastnimi punčkami se nadaljuje, v ZDA pripravili zabaviščni park

V kalifornijskem mestu Downey, le streljaj oddaljenem od Los Angelesa, se je pred kratkim zgodilo prav posebno srečanje. Parkirišče tamkajšnjega nakupovalnega središča so preuredili v nekakšen »labubuland«, zabaviščni park, v katerem je bilo vse oblikovano v znamenju zbirateljske lutke Labubu, ki je obnorela potrošnike po vsem svetu.

Napihljive hišice v obliki Labubu. Pijače z labubujsko tematiko. Priložnost za srečanje z Labubu v naravni velikosti. Stojnice z blagom v labubujskem slogu. Labubujski trampolin. Na tisoče zbirateljskih figuric. Vse to in še več se je nakopičilo na tistem kalifornijskem parkirišču, med obiskovalci pa je bilo mogoče srečati tako najmlajše kot tudi odrasle navdušence.

Nenavadna igrača je obsedla tudi Berlin. FOTO: Imago Imago/berlinfoto/Reuters

Kaj sploh je Labubu? O njej smo sredi julija poročali že na Delovi spletni strani, in sicer gre za punčko s kosmatim telescem, špičastimi ušesi in značilnim zobatim nasmehom, ki jo je zasnoval hongkonško-belgijski umetnik Kasing Lung v okviru serije likov, imenovanih pošasti: »Navdih je črpal iz nordijske mitologije in pripovedi, ki jih je slišal med odraščanjem na Nizozemskem. Labubu je javnosti prvič predstavil leta 2015, sodelovanje s kitajskim prodajnim gigantom Pop Martom štiri leta pozneje pa je punčki prineslo svetovno slavo. Pop Mart, podjetje s sedežem v Pekingu, je znano po prodaji igrač v tako imenovani slepi embalaži, kar pomeni, da kupci vsebine ne poznajo do odprtja škatle. Zbirateljstvo in element presenečenja sta postala sestavni del kulture Labubu.«

Razcvet črnega trga

Eden izmed udeležencev srečanja je po poročanju Guardiana zbiranje lutk opisal kot »družbeno valuto«, trend pa ne kaže znakov upočasnitve, čeprav cene naraščajo, ponaredki pa postajajo vse večji problem: samo julija letos so kitajske oblasti zasegle več kot 46.000 ponarejenih primerkov, znanih pod imenom Lafufu.

Do nedavnega se je Labubu prodajala za 22 dolarjev. Pred kratkim je Pop Mart ceno zvišal na 28 dolarjev.

Do nedavnega se je Labubu prodajala za 22 dolarjev. Pred mesecem dni je Pop Mart ceno zvišal na 28 dolarjev, ne da bi to uradno objavil, zaradi česar so stranke izrazile svoje nezadovoljstvo na forumih, kot je reddit. Nekateri so sumili, da bi lahko bile krive Trumpove carine za Kitajsko, vendar je podjetje to zanikalo v izjavi, objavljeni na tiktoku, češ »da vzrok za zvišanje cen temelji na celotni operativni strategiji naše blagovne znamke«, s katero želijo zagotoviti, da bodo kupcem »tudi v prihodnje zagotavljali visokokakovostne izdelke«.

Zbirateljstvo in element presenečenja sta postala sestavni del kulture Labubu. FOTO: Hector Retamal/AFP

Za kako veliko reč gre, najbolje razkrivajo številke: v prvi polovici leta je Pop Mart z izdelki Labubu ustvaril 870 milijonov dolarjev prihodkov, vrednost delnice pa je v zadnjem letu narasla za skoraj 600 odstotkov.

Prepiri med kupci

Kljub temu so številni navdušenci nad to lutko čedalje bolj nezadovoljni s Pop Martom. Podjetje je nekatere izdaje Labubu na svojem glavnem spletnem mestu odpravilo in jih naredilo dostopne le prek aplikacije. To so storili predvsem v želji po omejitvi preprodaj, vendar so uporabniki poročali o sesutju aplikacije med nakupom. Pop Mart je prav tako ustavil prodajo izdelkov v trgovinah zaradi poročil o prepirih med strankami.

Eden izmed Guardianovih sogovornikov je potarnal, da je dandanes neverjetno težko kupiti Labubu, saj ne moreš »več niti v trgovino in čakati v vrsti, ker ljudje, ki želijo lutko kupiti, postanejo nori in povzročijo kaos«.