Kdo so popotniki prihodnosti in kako pristopajo k načrtovanju svojih potovanj?

Do leta 2040 se bo poraba za prostočasna potovanja predvsem na račun domačih potovanj in rastočih trgov potrojila na 15 bilijonov dolarjev oziroma 13 milijard evrov, je ugotovila nova raziskava Centra za vpogled v stranke pri Boston Consulting Group (BCG), ki predstavlja poglobljen profil popotnika prihodnosti.

A rasti ne poganjajo mednarodna letalska potovanja. Pravi motor rasti je veliko bližje domu: po napovedih bodo domača prostočasna potovanja do leta 2040 ustvarila skoraj deset milijard evrov prihodkov, medtem ko naj bi se regionalna potovanja potrojila na več kot dve milijardi evrov. Mednarodna potovanja bodo sicer rasla najhitreje, vendar bodo še vedno predstavljala najmanjši delež – dosegla naj bi 1,2 milijarde evrov.

Naslednji val popotnikov pa prihaja predvsem iz rastočih trgov, kot so Kitajska, Indija, Savdska Arabija in Vietnam, ki prehitevajo tradicionalne turistične velesile, kot so ZDA, Združeno kraljestvo in Nemčija.

To so nekatere ključne ugotovitve iz poročila družbe z naslovom »Unpacking the $15 Trillion Opportunity in Leisure Travel«. Slednja temelji na raziskavi Centra za vpogled v stranke pri BCG s skoraj 5.000 popotniki iz 11 držav ter analizi vzorcev potovalnega vedenja na 68 trgih.

»Z vse več ljudmi, ki si privoščijo počitnice, vse pogosteje opažamo spremembo v tem, kdo potuje, kaj pričakuje in kako načrtuje svoja potovanja,« je povedala Christina Mühlenbein, direktorica in partnerica pri BCG ter soavtorica poročila. »Nove demografske skupine, digitalne navade in pričakovanja na novo postavljajo pravila igre.«

Trendi, ki oblikujejo popotnika prihodnosti

Milenijci in pripadniki generacije Z so danes najvplivnejši popotniki na svetu. V primerjavi s starejšimi generacijami pogosteje potujejo in na potovanjih porabijo več denarja. So digitalno vešči in družbeno ozaveščeni.

Samostojno potovanje je nekoč predstavljalo tržno nišo, danes pa je to uveljavljen trend. Med 18 odstotkov in 39 odstotkov popotnikov pravi, da potujejo sami – predvsem se za to odločajo mlajši posamezniki, ki iščejo kulturne izkušnje, duhovne umike ali oddihe za dobro počutje, ki jih imajo raje kot klasične počitnice na plaži.

Popularno je postalo tudi združevanje poslovnih in prostočasnih potovanj, imenovano »Bleisure«. Na trgih, kot so Kitajska, Indija, Nigerija in Savdska Arabija, več kot 70 odstotkov popotnikov načrtuje takšna potovanja, medtem ko je v ZDA, Združenem kraljestvu in Nemčiji ta delež le med 15 in 30 odstotki.

Česa si želijo popotniki?

V vseh analiziranih regijah ostajata sprostitev in kakovostno preživljanje časa z bližnjimi glavna razloga za potovanja. A način, kako se ljudje sproščajo, se spreminja. Čeprav so tradicionalni oddihi na plaži, mestna raziskovanja in doživetja v naravi še vedno priljubljena, poročilo razkriva, da so vse bolj v ospredju kulturna raziskovanja, zdraviliški in wellness oddihi ter duhovna ali verska potovanja. Razcvet doživlja tudi kulinarični turizem, med glavnimi razlogi za potovanja ga izpostavljajo zlasti popotniki iz Kitajske, Vietnama in Indonezije.

»Ljudje iščejo potovalne izkušnje, ki odražajo njihovo osebnost,« pravi Dennis Utzerath, direktor in partner pri BCG ter soavtor poročila. »Tradicionalni oddihi na plaži in mestna potovanja še vedno privlačijo, vendar popotniki vse pogosteje dajejo prednost pomenu, udobju in osebnemu izpolnjevanju.«

Umetna inteligenca postaja novi turistični agent

Vse več popotnikov, zlasti tistih iz rastočih trgov, se pri načrtovanju potovanj obrača na umetno inteligenco. Velik delež potrošnikov na Kitajskem (65 odstotkov), v Indiji (59 odstotkov), Indoneziji (58 odstotkov) in Vietnamu (51 odstotkov) poroča, da pri načrtovanju in rezervaciji svojih potovanj uporabljajo orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, ter pogovorne asistente (chatbote). Kljub temu med 79 odstotkov in 85 odstotkov popotnikov iz teh držav poudarja, da ostaja človeški stik še naprej ključnega pomena.

»Popotniki prihodnosti so drugačni glede tega, kdo so, s kom (ali brez koga) potujejo, kaj pričakujejo in kako sprejemajo odločitve,« je povedala Lara Koslow, direktorica in višja partnerka pri BCG ter soavtorica poročila. »Če želijo turistična podjetja ostati relevantna, bodo morala pravočasno prepoznati in upoštevati te spremembe, sicer jih bodo potrošniki preprosto izpustili iz svojega potovalnega načrta.«