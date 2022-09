Nov princ, nova princesa

Smrt kraljice Elizabete II. pomeni tudi to, da imajo zdaj otroci princa Harryja in Meghan, vojvode in vojvodinje Susseških, pravico do naziva princ in princesa, razen če novi kralj tega ne bo spremenil z uradnim pismom, pišejo britanski mediji. Archie Mountbatten-Windsor je zdaj tehnično princ. O tem naslovu je njegova mati Meghan kontroverzno trdila, da je bil zavrnjen zaradi njegove rase. Njegova mlajša sestra, Lilibet Lili Mountbatten-Windsor je prav tako upravičena do naziva princesa.

Protokol Kralja Jurija

Meghan je med lanskim intervjujem z ameriško televizijsko zvezdo Oprah Winfrey govorila o šoku, ki ga je doživela, ko so ji povedali, da Archie ne bo dobil policijske zaščite, ker nima naziva, in namignila, da je bila odločitev sprejeta zaradi njegove rase. Susseška sta v intervjuju navedla, da pričakujeta, da bo Archie princ, potem ko bo Charles zasedel prestol, vendar naj bi jima povedali, da bodo protokoli spremenjeni v skladu s Charlesovo željo po manjšem številu kraljevih članov.

Kot piše britanski Guardian, imajo otroci in vnuki suverena v sladu s protokoli, ki jih je leta 1917 določil kralj Jurij V., avtomatično pravico do naziva HRH (His/Her Royal Highness – Njegova kraljeva visokost). A v času, ko se je Archie rodil, je bil pravnuk suverena, ne pa vnuk. Da bi preprečili naziv Harryjevih otrok, bi moral kralj izdati uradni odlok, ki spreminja pravico biti princ in princesa. Izjava Jurija V. je pomenila, da je bil samo princ George, kot pravnuk monarha, prvotno upravičen do naziva, saj je najstarejši sin najstarejšega sina valižanskega princa. Decembra 2012 je sicer kraljica izdala odlok, v katerem je pisalo, da so vsi otroci princa Williama upravičeni do naziva HRH.

Britanski mediji pišejo, da Archie in Lilibet tako ostajata princ in princesa, ne glede na to, ali se njuni starši odločijo za uporabo naziva ali ne. In dokler se morda novi kralj ne odloči drugače.

Nasledstvena linija

Po smrti kraljice so se spremenili tudi nekateri drugi nazivi, Karlov najstarejši sin William in njegova žena Catherine, ki sta imela do zdaj naziv vojvoda in vojvodinja Cambriška, sta dobila še naziv Conrwallska, a kralj bi jima lahko podelil tudi naziv Valižanski.

Nasledstvena linija gre zdaj takole: William, najstarejši sin kralja Charlesa in Diane, je zdaj prvi v vrsti za prestol. Njegov najstarejši sin princ George, prevzame njegovo mesto kot drugi v vrsti za naslednjega britanskega monarha. Princesa Charlotte je po smrti svoje prababice najstarejša ženska predstavnica v nasledstveni liniji. Princ Harry je kot vojvoda Susseški še vedno peti v vrsti za naslednika svojega očeta.