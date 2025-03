Moramo se pogovoriti o Sneguljčici

Disneyjeva najnovejša pustolovščina se je že pred svetovno premiero znašla v središču različnih polemik. Izvirnik iz leta 1937 Sneguljčica in sedem palčkov je bil prvi celovečerni animirani film Walta Disneyja (uspeh filma je sprožil zlato obdobje filmskega ustvarjanja za Disney) in še vedno velja za mojstrovino, ki temelji na pravljici bratov Grimm iz leta 1812.

Zdajšnja predelava v igrani film (v glavnih vloga igrata Rachel Zegler kot Sneguljčica in Izraelka Gal Gadot kot Zlobna kraljica), ki je iz naslova odstranil palčke, Sneguljčico pa starši vzgajajo v neustrašno, pošteno in pogumno, so napadali z vseh strani. Najprej, da Sneguljčice s poltjo, »belo kot sneg«, ne bi smela igrati igralka kolumbijskega porekla, poleg tega je taista igralka v nekem intervjuju razburila z izjavo, da je izvirnik zelo zastarel v smislu ideje o ženskah in da se bo novi film osredotočal na ljubezensko zgodbo s tipom, ki jo dobesedno zalezuje. V ospredju so bila nekaj časa tudi nasprotna stališča obeh protagonistk do izraelsko-palestinskega konflikta.

Pojavil se je tudi problem s palčki. Peter Dinklage, najbolj znani igralec s pritlikavostjo na svetu, je javno podvomil o celotnem projektu, Disney se je odzval, da bodo uporabili drugačen pristop in da so se posvetovali s člani skupnosti pritlikavcev. Ta drugačen pristop se odraža v odločitvi, da so za palčke uporabili računalniško ustvarjene like (precej srhljive) in manj realistične kot mnoga ljubka gozdna bitja okoli Sneguljčice. In spet so bili igralci s pritlikavostjo zaskrbljeni, da v prihodnosti ne bodo več dobili dela.

Svetovna premiera je bila 15. marca, prve kritike pa filmu (režiral gaje Mark Webb) namenjajo zelo različne ocene. Od takšne, da gre za soliden zagon klasike, svež in relevanten za sodobno občinstvo, do precej zmedene podobe. Ali kot piše BBC: Sneguljčica je hkrati slaba in očarljiva. Vsi ne pozabljajo omeniti, da je svoje naredil strupen filmski piar.

Sneguljčica je od srede na ogled tudi v slovenskih kinematografih.