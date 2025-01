Vse se je začelo z disneyfikacijo pravljic

V nadaljevanju preberite:

Ponekod v tujini, zlasti v angleško govorečem svetu, se je že razvil poklic občutljivostnih bralcev. Po Cambridgeevem slovarju je to nekdo, ki »prebira dokumente, knjige in podobno, da preveri, da ne vsebujejo česa, kar bi lahko vznemirilo ali užalilo bralce, še posebej pred objavo«. Gre za osebe z identiteto ali izkušnjami, o katerih avtor piše oziroma si želi pisati, vendar jih sam nima. Kakšna je njihova naloga, kaj to pomeni za avtorje in literaturo ter kako daleč smo s tem pri nas?