Laserska terapija proti smrčanju na voljo tudi pri nas

Smrčanje nastane v žrelu in je posledica zožitve v predelu zgornjih dihal. Povzroča ga slišno vibriranje dihalnih struktur, kot je mehko nebo z jezičkom (uvula), ki med spanjem ovirajo prost pretok zraka. Prav tako gre za enega najpogostejših simptomov obstruktivne spalne apneje (OSA), potencialno življenjsko nevarne motnje, ki povzroča ponavljajoče se delne ali popolne zapore zgornje dihalne poti med spanjem.

Smrčanje je bolj pogosto pri posameznikih, ki imajo težave s prekomerno težo, lahko pa je tudi posledica številnih drugih dejavnikov, na primer spanje na hrbtu, pitje alkohola v večernih urah, kajenje, uživanje uspavalnih tablet ali pomirjeval, zlomljen nos in huda utrujenost.

Ker je lahko posledica različnih vzrokov, je za določitev učinkovitega zdravljenja potrebna celostna obravnava.

Posledice smrčanja

Najpogostejše posledice smrčanja so slab spanec in pogoste nočne more, čez dan pa imajo posamezniki pogosto težave z utrujenostjo, pomanjkanjem koncentracije, depresijo, anksioznostjo, razdražljivostjo in slabim razpoloženjem ter z zmanjšanjem libida, povišanim krvnim tlakom in z refluksom. Smrčanje ne kvari samo spanja, ampak več kot očitno vpliva tudi na kakovost vsakdanjika, je pa tudi nadloga, ki moti partnerjev spanec.

Smrčanje je lahko tudi resen znak, ki opozarja na motnje dihanja med spanjem, kar lahko sčasoma vodi do resnejših zdravstvenih težav – poveča se namreč tveganje za razvoj resnih okvar srca in pljuč.

Znebite se smrčanja s terapijo NightLase

NightLase® jelaserska terapija za. NightLase® s pomočjo laserske svetlobe zmanjšuje pogostost in jakost smrčanja ter omili učinke obstruktivne spalne apneje.

Je dokazano učinkovita, hitra in varna rešitev. Raziskave so potrdile uspešnost delovanja laserske terapije NightLase®. Pacienti poročajo o zmanjšanju in omilitvi smrčanja, lažjem dihanju in o povečani pozornosti ter koncentraciji.

Kako deluje terapija NightLase®?

Laserska svetloba segreje tkivo mehkega neba, kar spodbudi krčenje in nastanek novega kolagena v ustni sluznici. Tkiva v grlu in na korenu jezika se učvrstijo ter tako omogočijo lažji pretok zraka v pljuča.

Tistim, ki trpijo za obstruktivno spalno apnejo, lahko laserska terapija olajša simptome in ponuja dodaten način, kako držati dihalne poti odprte. Zdravnik pred posegom opravi natančno diagnostiko in določi najprimernejši način zdravljenja.

Kako poteka terapija NightLase®?

Terapija je popolnoma neinvazivna. Zdravniki bo v dveh mesecih opravil tri kratke terapije NightLase®, ki trajajo približno 20 minut in za katere ni potrebna anestezija. Med posegom lahko pacient občuti rahel pekoč občutek, kot pri pitju vročega čaja, ki izgine takoj po koncu posega.

Rezultati so lahko opazni že po prvi terapiji.

Prednosti laserske terapije NightLase®:

hitro, varno in učinkovito;

brez anestezije;

minimalno invazivno in pacientu prijazno;

po posegu ni potreben počitek, takoj lahko normalno govorite, jeste in pijete;

izboljša kakovost spanca;













