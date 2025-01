Oblikovanje otroške sobe in njen vpliv na razvoj naših najmlajših

»Si to, kar ješ«, »Oblačila naredijo človeka«. Vse to morda drži, toda ali kdaj pomislite tudi na to, kako vas je oblikovalo okolje, v katerem ste odraščali?

Resnica je, da ima naše okolje velik vpliv na naš »jaz«. Zdaj ne govorimo o okolju kot družbeni plasti, temveč o funkcionalnosti in vizualni podobi našega doma. Konec koncev, kje smo kot otroci preživeli največ časa? Kje se naučimo prvih besed, prvih korakov, kje narišemo svoje prve slike? V naših domovih. Zato se postavlja vprašanje, ali lahko z notranjim oblikovanjem in opremo zavestno oblikujemo otrokovo osebnost. Verjemite mi, da je to mogoče. To je celo odličen način za dopolnjevanje izobraževanja majhnih otrok. Zato si poglejmo, kako urediti otroško sobo, da bodo zrasli v srečna in samozavestna bitja.

Najprej se je treba zavedati, da mora otroška soba za otroka opravljati vse funkcije, ki jih za nas odrasle opravlja celotno stanovanje. Urediti moramo prostor za igro, počitek in delo. Velikost prostora, v katerem želimo ustvariti otroško sobo, ne igra tako ključne vloge, kot se morda zdi. S pametno razdelitvijo prostora in nakupom prilagojene opreme lahko v njej zagotovimo vse, kar potrebujemo.

Idealno je, če otroško sobo razdelimo na več območij, ki imajo različne funkcije. Ta delitev bo vnesla nekaj reda v otrokove dejavnosti, in kot vemo, red otrokom daje občutek varnosti, poleg tega pa jim pomaga oblikovati zdrave navade za prihodnost. Osnovne cone so naslednje:

1. Igralna

To območje vključuje pravzaprav vse dejavnosti, ki jih otrok opravlja za lastno zabavo. Igra je naravno sredstvo, s katerim se otroci razvijajo, raziskujejo svet in spoznavajo medosebne odnose. Ne glede na to, ali gre za klasične igre z vlaki, avtomobili ali lutkami, družabne igre ali gibalne dejavnosti. Da, za otroka je pomembno tudi vsakodnevno gibanje, zato je dobro imeti v sobi vedno pri roki nekaj pripomočkov za telovadbo. V ta namen bodo zadostovale penaste kocke, ravnotežne deske ali otroška vreča za udarce. Če imate v sobi visoke stene, je mogoče vanje navrtati ročaje in tako ustvariti majhno plezalno steno. Priskrbite si lahko tudi vzpenjalno vrv ali lestve, vse je odvisno od otrokovih sposobnosti in interesov.

2. Delovna/ustvarjalna

Manjši otroci bodo tukaj ustvarjali, večji pa bodo poleg tega delali domače naloge. Zato naj bo delovni prostor opremljen z dovolj shranjevalnega prostora za učbenike ter pisalne in ustvarjalne potrebščine. Primerno zasnovan delovni kotiček sam po sebi spodbuja otroka k delu in ustvarjanju. Vključevati mora predvsem pisalno mizo, dopolnjeno z drugimi elementi, ki spodbujajo željo po ustvarjanju.

Otroško ustvarjalnost lahko podprete z mestom, namenjenim »razstavam«. To je lahko polica za različne modele iz kock, keramične izdelke in podobno. Otrokom, ki radi ustvarjajo, pustite del stene prost za njihovo lastno galerijo slik. Veliko veselje jim boste pričarali tudi z uporabo črne kredne barve na steni, na katero bodo lahko risali s kredami.

3. Prostor za počitek

Počitek je za razvoj otroka izjemno pomemben, zato je dobro, da otroku omogočite kotiček za sprostitev čez dan. Prostor, kamor se bo lahko umaknil s knjigo ali priljubljeno plišasto igračko in užival v trenutkih brezdelja. Idealna oprema za sprostitveni kotiček vključuje majhno ležišče na tleh, sedežno vrečo, velike blazine, tkanino tipi ali visečo mrežo. Tem dodajte še manjšo knjižno polico in otrokov »skrivni kotiček« je pripravljen.

Pri načrtovanju otroške sobe je treba upoštevati prihodnje spremembe čez leta, ko bo otrok rasel. Oprema sobe naj bo zato čim bolj prilagodljiva, nekatere kose pa kupujte z mislijo na njihovo začasno uporabo in poznejšo zamenjavo z novimi.

