Odvetnica, o kateri govori ves svet

Milijoni gledalcev, ki po vsem svetu spremljajo sodno bitko bivših zakoncev Depp, so v dvorani sodišča v Fairfaxu v Virginiji našli novo zvezdo. To je 37-letna temnolasa odvetnica Johnnyja Deppa Camille Vasquez, ki je s svojim ostrim slogom v šovu prevzela skoraj glavno, zagotovo pa prvo stransko vlogo poleg slavnega para. Majice z njenim imenom in oznakami, ki jo hvalijo, krožijo po družbenih omrežjih, sedemminutni videoposnetek, v katerem zaslišuje Amber Heard, je v samo nekaj dneh na tiktoku zbral 27 milijonov ogledov.

Kot piše britanski BBC, je Vasquezova hči kubanskih in kolumbijskih staršev. Leta 2006 je diplomirala na Univerzi v Južni Kaliforniji in potem še na Southwestern Law School v Los Angelesu. Zadnja štiri leta dela v ugledni odvetniški pisarni Brown Rudnick, kjer je specializirana za tožbe zaradi obrekovanja, pogodbene spore in zahtevke v zvezi z zaposlitvijo, izkušnje pa ima tudi s kriznim komuniciranjem. Je ena od devetih odvetnikov družbe, ki sodelujejo v sojenju, v katerem Johnny Depp toži svojo bivšo ženo Amber Heard zaradi škode, ki mu jo je povzročila njena kolumna v Washington Postu leta 2018, v kateri je zapisala, da je bila žrtev družinskega nasilja.

Tu in tam se objameta, si kaj zašepetata, on se dotakne njene roke, ona njegove ... In že so poletele govorice o romantičnem zapletu med obema. Foto Brendan Smialowski/AFP

Vse za klienta

V dveh dneh navzkrižnega zasliševanja prejšnji teden je skušala Vasquezova vzbuditi dvom o verodostojnosti Heardove. »Kdo je bil prava pošast v tem razmerju?« ji je, denimo, zabrusila. »Sploh se ga niste bali, kajne?« Igralko je obtožila, da je prirejala modrice za svoje fotografije, namigovala, da svoj uspeh pravzaprav dolguje Deppu, citirala njen ljubezenski dnevnik, v katerem se Deppu opravičuje. Kot piše Guardian, je njen nastop na sodišču priklical v spomin sodni proces stoletja – sojenje O. J. Simpsonu in nastop njegovega odvetnika Johnnyja Cochrana.



Njene interakcije z Deppom (tu in tam se objameta, si kaj zašepetata, on se dotakne njene roke, ona njegove) so privedle do govoric o romantičnem zapletu med obema. Na vprašanje nekega paparaca o tem se je pred sodno zgradbo samo nasmehnila. Bolj verjetno je, pravijo pravni strokovnjaki, da gre za načrtovan videz. Depp je tako videti mehkejši. Mimogrede, menda je odvetnica v srečni zvezi z nepremičninskim agentom, vsi v Deppovi pravni ekipi pa naj bi se zbližali s svojo stranko tako v profesionalnem kot prijateljskem smislu.

Vasquezova je prav zaradi svojih zaslišanj Heardove postala tudi tema razprave v gibanju #MeToo proti spolni zlorabi in nadlegovanju. Nekateri so jo obtožili, da diskreditira igralkine obtožbe o zlorabi. »V manj kot dveh urah je vrnila feminizem 50 let nazaj,« je zapisala ena od uporabnic twitterja. »V zgodovini ne boš dobro zapisana.«

Njeni podporniki so jo po drugi strani zagovarjali, da se zavzema za pravice moških žrtev nasilja v družini in da je pravzaprav lahko vsem vzor.