Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Kosti so tiste, ki naše telo držijo pokonci, ščitijo notranje organe in nam omogočajo gibanje. Povprečen odrasel človek ima v telesu 206 kosti in skupaj zajemajo 20 % telesne mase. Zdrava kost je sestavljena iz beljakovin, kolagena in mineralov (eden izmed najpomembnejših je na primer kalcij). Te snovi so gradniki, ki skrbijo, da kost ohranja normalno kostno gostoto, trdnost in stabilnost. Moč naših kosti je namreč odvisna od kostne gostote ali strokovno mineralne kostne gostote (MKG). Večja ko je, močnejše kosti imamo in seveda nasprotno. Na vzdržljivost kosti vplivajo še starost, genetika in stanje hormonov. Mineralna gostota kosti se sicer skozi življenje spreminja. V prvem delu življenja narašča, po 35. letu pa začne naravno upadati. To pomeni, da vsako leto v povprečju izgubimo 0,3–0,5 svoje mineralne kostne gostote.

Za zdravje in moč kosti bi z ustreznim življenjskim slogom tako morali začeti skrbeti že v mladosti. Še posebej pozorni pa bi morali biti posamezniki po 50. letu starosti. Z leti se namreč drastično povečuje tveganje za razvoj močno razširjene kronične sistemske bolezni, osteoporoze, ki več let lahko ostane popolna neopazna.

Osteoporoza – nevidna bolezen, ki povzroča krhke kosti

FOTO: Medicofit

Za osteoporozo je značilno drastično zmanjšanje kostne gostote ter posledično izjemna krhkost in lomljivost kosti. Imenujejo jo tudi »tiho obolenje«, saj se razvija postopoma – simptomi so lahko dlje časa neizraženi in skriti. Da ima posameznik osteoporozo, lahko spozna šele ob prvem zlomu kosti, običajno zaradi nerodnega padca ali giba.

Najpogostejša mesta zlomov so hrbtenica, kolki, rebra in zapestja, čeprav do zloma lahko pride tudi drugje po skeletu. Bolezen je zelo razširjena in naj bi po vsem svetu povzročila več kot 8,9 milijona zlomov na leto, kar pomeni en osteoporozni zlom vsake tri sekunde.

Kosti, ki jih prizadene osteoporoza, se lahko zlomijo že ob manjših poškodbah, ki sicer ne bi povzročale težav, zato je zelo pomembno, da bolezen začnemo zdraviti takoj, ko jo odkrijemo. Z nezdravljeno osteoporozo namreč tvegamo še več zlomov, nepotrebnih kroničnih bolečin, nižjo kakovost življenja in drugih zdravstvenih zapletov. Treba je poudariti, da je izjemno pomembna tudi ustrezna rehabilitacija po morebitnih padcih in zlomih.

Osteoporozi so bolj izpostavljene ženske

FOTO: Medicofit

Ali ste vedeli, da pri ženskah obstaja precej večje tveganje za razvoj osteoporoze kot pri moških? Razlog je naravno nižja kostna gostota v primerjavi z moškim spolom, po menopavzi pa zaradi hormonskih sprememb le še upada. Večje možnosti za razvoj bolezni imajo tudi ljudje po 50. letu starosti in posamezniki z družinsko obremenjenostjo z boleznijo. Tveganje raste pri osebah z nekaterimi boleznimi in motnjami, kot so revmatoidni artritis, bolezni ščitnice, celiakija, bolezni jeter, diabetes, pa tudi pri osebah z motnjami hranjenja, rakom, kronično ledvično odpovedjo, hipotiroidizmom, gastrointestinalnimi boleznimi, jetrnimi boleznimi ipd.

Tveganje za osteoporozo močno povečuje tudi nezdrav življenjski slog: pomanjkanje gibanja, kajenje, čezmerno pitje alkohola, neuravnotežena in s hranili okrnjena prehrana (nizek vnos kalcija ter vitamina D in drugih vitaminov in mineralov, ki so pomembni za zdrave kosti).

Telesno aktivni posamezniki, ki redno izvajajo vaje za moč mišic in aerobno vadbo, imajo manjše tveganje za razvoj osteoporoze.

Kakšne vrste osteoporoze poznamo

V osnovi poznamo dve vrsti osteoporoze: primarno in sekundarno. Najbolj pogosta je primarna, ki jo delimo še na:

postmenopavzalno osteoporozo (izvor so običajno hormonske spremembe, predvsem padec estrogena pri ženskah),

senilno osteoporozo (vzrok je starost in s starostjo povezan upad kostne gostote).

Sekundarna osteoporoza se običajno razvije zaradi dolgotrajnega uživanja določenih zdravil. Lahko pa je nastanek povezan tudi z drugo boleznijo oziroma stanjem, ki moti telo pri tvorjenju kostne gostote oziroma pri absorpciji za kosti pomembnih snovi (na primer kalcija). To se lahko zgodi pri nekaterih motnjah endokrinega sistema, določenih gastrointestinalnih boleznih, pri revmatoloških boleznih in boleznih vezivnega tkiva in pri nekaterih redkih genetskih boleznih.

Klinični znaki in simptomi osteoporoze

Žal je najbolj tipičen znak te zahrbtne bolezni zlom kosti, običajno, ko je bolezen že napredovala. Drugi znaki so še lahko: kompresijski zlom hrbtenice, značilna je tudi deformacija hrbtenice, na primer ukrivljenost prsne hrbtenice ali kifoza, včasih pa na bolezen nakazujejo tudi bolečine v hrbtu (te so običajno v spodnjem prsnem ali zgornjem ledvenem delu hrbtenice), na osteoporozo pa lahko pomislimo tudi, če opazimo znižanje telesne višine. Dovolj zgodaj jo sicer lahko odkrijemo le z merjenjem mineralne kostne gostote (ta se meri s posebno napravo DXA).

Z metodo FRAX si vsak lahko izračuna verjetnost za osteoporozni zlom v naslednjih desetih letih. FRAX je model, ki ga je razvila Svetovna zdravstvena organizacija in je na spletu dostopen brezplačno.

Osteoporoze ni mogoče pozdraviti, le obvladovati

FOTO: Medicofit

Osteoporoza je žal ena izmed tistih bolezni, ki je ni mogoče pozdraviti. Pogosto so edina učinkovita rešitev zdravila. A s pravočasno diagnozo in uvajanjem podporne terapije lahko osebe z osteoporozo še dolgo živijo kakovostno življenje brez strahu pred padci.

Osteoporozo lahko učinkovito nadzorujemo predvsem s celostno naravnano fizioterapevtsko obravnavo, ki je usmerjena v krepitev moči, izboljšanje gibljivosti, lajšanj bolečin, in če se je padec že zgodil, tudi v rehabilitacijo poškodbe.

Veliko si lahko pomagamo še sami z uravnoteženo prehrano, bogato s kalcijem in vitaminom D, ter redno zmerno telesno dejavnostjo, ki jo izvajamo po priporočilu in navodilih ustreznega strokovnjaka (npr. fizioterapevta) – le vadba pod vodstvom usposobljenega fizioterapevta je namreč dovolj varna za posameznike z osteoporozo.

Kako poteka rehabilitacija v kliniki Medicofit

FOTO: Medicofit

V priznani kliniki se osredotočajo izključno na celostno zdravljenje in analizo stanja. Velik pomen namenjajo predvsem 100-% posamezniku prilagojeni celoviti fizioterapevtski obravnavi, ki aktivno prispeva:

●pri obvladovanju bolezni,

●pri pospeševanju rehabilitacije po zlomih,

●do boljše gibljivosti in mobilnosti,

●pri krepitvi oslabljenih mišic,

●do izboljšanja ravnotežja in zmanjševanja tveganja za ponovne poškodbe.

Pogosta posledica osteoporoze je tudi ukrivljenost hrbtenice, zato fizioterapija pri osteoporozi običajno vključuje tudi vaje za izboljšanje drže. Fizioterapevti posameznikom svetujejo, kako pravilno izvajati gibe in se izogibati nepotrebnemu tveganju za poškodbe. Naučijo jih pravilne drže in način gibanja, ki zmanjšuje napetosti na šibkejših delih telesa. Ker so pogosto prisotne tudi bolečine, fizioterapevt uporablja še različne metode in tehnike za lajšanje bolečine.

Običajno pa je največji poudarek fizioterapevtske obravnave na krepitvi moči mišic, ki podpirajo kosti, saj ravno to pripomore k večji stabilnosti in zmanjšanju tveganja za padce in zlome. V kliniki Medicofit pri tem uporabljajo najbolj napredne naprave, pristope in metode, ki so znanstveno podprte iz preizkušene. Njihov cilj je, da posameznikom z osteoporozo izboljšajo kakovost življenja in jim pomagajo, da lažje opravljajo vsakodnevne dejavnosti.

Dobro je vedeti, da je brez fizioterapevtske obravnave kakovost življenja obolelega lahko precej slabša, tvega pa tudi dodatne zdravstvene zaplete. Omeniti velja, da posameznik z osteoporozo sčasoma lahko postaja vse manj samostojen in odvisen od pomoči drugih. Z rednimi obiski fizioterapevta lahko samostojnost ohranimo dlje časa ali celo do konca življenja.

FOTO: Medicofit

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave po osteoporoznem zlomu dlani

Kliniko Medicofit je zaradi bolečine in otekanja v desnem zapestju, ki sta posledica padca na iztegnjeno roko, obiskal 64-letni Danilo. Padec se je zgodil pred dvema mesecema – gospod je obiskal urgentni center, kjer so ocenili, da ni potrebe po operativnem posegu. Z namenom primernega celjenja se je področje zloma ustrezno imobiliziralo.

Tekom diagnostične terapije je gospod izpostavila, da ima povišan krvni tlak, srčno popuščanje, KOPB in diagnosticirano osteoporozo (z DXA preiskavo; T vrednost -2,9). Klinični pregled je razkril prisotnost rahle modrice in otekline na področju desnega zapestja. Gibljivost je bila precej omejena v vseh smereh, mišična moč pa očitno zmanjšana. Kakršnekoli nevrološke težave je gospod zanikal.

Na podlagi klinične slike in informacij pridobljenih iz anamneze je specialist fizioterapevt indiciral celostno 15-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje. Uvodna faza terapij je temeljila na odpravi aktualnih simptomov. V ta namen se je uporabljal širok spekter fizikalnih agensov – PERISO diamagnetna terapija, TECAR terapija ter terapija z laserjem. Za namen zmanjšanja modrice in otekline se je dodatno uporabljal še kineziotaping. Zaradi zmanjšane mobilnosti desnega zapestja so se izvajale še specialne manualne tehnike.

Prisotni simptomi so se občutno zmanjšali že po petih terapijah. Z vsako obravnavo je gospod poročala o postopnem zmanjšanju bolečine. Ob uspešnem zmanjšanju simptomov se je večji poudarek namenil progresivni terapevtski vadbi za izboljšanje mišične moči in gibljivosti.

Do konca zdravljenja je gospod Danilo uspešno dosegel normative moči ključnih mišičnih skupin in gibljivosti desnega zapestja, bolečina pa več ni bila prisotna. Na zadnji obravnavi je strokovnjak gospodu svetoval, vključitev v dolgoročni program osebne vadbe, s čimer bo občutno zmanjšal tveganje za padce ter posledično tudi poškodbe.

FOTO: Medicofit

Preventiva pri osteoporozi

Dobra preventiva je ključ do zdravja. To velja tudi pri osteoporozi, in še posebej če smo zaradi družinske obremenjenosti nagnjeni k bolezni ali se bližamo menopavzi oz. 50. letu starosti. Kakovostna preventiva vključuje:

redno telesno vadbo: redna telesna vadba je ključna za vzdrževanje mišične moči, vzdržljivosti in gibljivosti. Še posebej to velja za starejše, saj se z leti kostna masa naravno zmanjšuje. Gibanje je ključno za ohranjanje zdravih in močnih kosti;

uživanje kalcija in vitamina D: za zdrave kosti lahko ogromno naredimo z uravnoteženo in pravilno prehrano. Ta mora vsebovati dovolj kalcija in vitamina D;

izogibanje nezdravim razvadam: uživanje alkohola in kajenje sta še posebej škodljiva.

Posamezniki z že potrjeno diagnozo osteoporoze ali višjim tveganjem za razvoj pa bi nujno morali redno pregledovati raven vitamina D in kalcija ter opravljati meritve DXA (merjenje mineralne kostne gostote).