Paradižnikova mezga s sledmi prisilnega dela

V nadaljevanju preberite:

Paradižnikove mezge, pasate in koncentrati, na katerih se kiti napis ali celo zastava, ki razglaša italijansko poreklo paradižnikov, vsebujejo sledi prisilnega dela Ujgurov in drugih večinoma muslimanskih manjšin na Kitajskem, je pokazala nedavna raziskava novinarjev pri BBC. Priljubljene izdelke prodaja tudi več supermarketov v Veliki Britaniji in Nemčiji, zato ni izključeno, da zaidejo k nam. Navsezadnje označba porekla na paradižnikovih pasatah, mezgah in koncentratih ni obvezna, so opozorili pri Zvezi potrošnikov Slovenije. To proizvajalci, kot je razvidno s trgovinskih polic, izrabljajo.

Tržni pregled paradižnikovih mezg iz leta 2023 je pokazal, da je imela samo tretjina izdelkov jasno označeno državo porekla. »Druga tretjina je uporabljala nejasne navedbe, kot so 'poreklo EU' ali celo 'EU/zunaj EU', kar zakonodaja žal omogoča. Preostala tretjina izdelkov sploh ni imela navedenega porekla,« so navedli na zvezi potrošnikov.