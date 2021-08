Pasje vroči so bili letošnji pasji dnevi. Saj zato se pa reče pasji dnevi, ker je takrat pasje vroče, kajne? Ne in še enkrat ne! Kot je v življenju že skoraj pričakovano, je resnica ravno obratna. Pasja vročina je poimenovana po pasjih dnevih – pasji dnevi pa so nekdanji astronomski termin za čas med 23. julijem in 23. avgustom, ko Sonce vzhaja v ozvezdju Veliki pes.Najsvetlejša zvezda tega ozvezdja in nočnega neba sploh pa je Sirij, ki so ga helenistični astronomi imenovali tudi Kýōn, tj. z izrazom, ki v grščini pomeni »pes« in ga imamo mi danes v tujki kinologija »veda o psih«.V pasjih dnevih se v Grčiji in drugih sredozemskih deželah zemlja in morje že tako segrejeta, da se ozračje ne shladi več niti ponoči. Nastanek te neugodne vročine so starogrški astronomi pripisovali sodelovanju Sonca in Sirija, ki v tem času vzhaja malo pred Soncem, z njim potuje prek svetlega neba in malo pred njim tudi zaide.Izraz pasji dnevi je tako kot nemški Hundstage, nizozemski Hondsdagen, angleški Dog days, hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski pasji dani, češki psí dny in ruski sobáč'i dní preveden iz starogrškega kynádes hēmérai, v katerem množinska oblika kynádes »pasji« pravzaprav pomeni »Sirijevi«. Rimljani so ta izraz prevedli s caniculares, ki je tvorjenka iz manjšalnice latinskega samostalnika canis, ki prav tako pomeni »pes«.In ker je vročina v pasjih dnevih neugodna, je iz pofrazemljenega termina pri pridevniku pasji vzbrstel nov pomen »temperaturno neprijeten«. Poleti rečemo, da je pasje vroče in da nam je vroče kot psu, pozimi, ko nastopi pasji mraz in nas zebe kot psa, pa, da je mraz kot pes – kar se v osrednji in zahodni Sloveniji, kjer kratki a izgovarjamo polglasniško, celo rima: torej bo že držalo!In potem počasi vse neugodno postane kot pes: utrujen ali zaspan sem kot pes, lačen ali žejen sem kot pes, srbi me kot psa, garam kot pes, bojim se kot pes, nekdo je grd kot pes, hudoben kot pes, len kot pes, tečen kot pes, dolgočasen kot pes, kaka stvar smrdi kot pes itd. itd. Mnogi jeziki so iz svojih izrazov za pasje dneve naredili frazeme in rekla, a tako kot slovenščina se tu menda ni razcvetel noben drug.---Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: akad. Marko Snoj.