Peugeot 3008 HIBRID: Po mestu brez hrupa in polovico poti na elektriko

Hkrati pa ob majhni bateriji, inovativnem menjalniku in električnem motorju obljublja veliko vožnje na elektriko. Na ljubljanskih ulicah, medmestni vožnji in avtocesti, smo v praksi preverili učinkovitost blago hibridnega pogona.

Nova generacija Peugeota 3008 je v primerjavi s predhodnikom revolucionarna v številnih pogledih. »Vav učinek« naredi že osupljiv zunanji dizajn, poln detajlov, ki vplivajo tudi na vozno dinamiko in učinkovitost vozila. Dejavnik presenečenja se nadaljuje v kabini z novo generacijo visokotehnološkega I-Cockpita, z velikim lebdečim zaslonom, ki ga nadgrajujeta nadpovprečna prostornost in udobje za potnike, pa tudi velik prtljažnik, ne glede na izbiro pogona.

Peugeot panoramic i-Cockpit: lebdeči 21-palčni panoramski zaslon ukrivljene oblike se dviguje nad armaturno ploščo in ponuja optimalno ergonomijo. FOTO: Peugeot

Peugeot 3008 je v primerjavi s tekmeci samozavesten, če izberete popolnoma električni ali blago hibridni pogon (MHEV). Osnova je povsem nova, revolucionarna platforma koncerna Stellantis, poimenovana STLA-Medium, ki omogoča vgradnjo električnega pogona, klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem ali pri tehnologiji MHEV kombinacijo obojega. Peugeot 3008 na ta način združuje najboljše iz obeh svetov – dinamično in udobno vožnjo na eni strani in učinkovitost, z majhno porabo goriva in električnim učinkom, na drugi.

Inovativna tehnologija MHEV

V praksi smo preverili učinkovitost inovativnega blago hibridnega pogona (MHEV), ki je vsestranski. Namenjen je vsem, ki iščejo zamenjavo za dizelski pogon, tistim, ki prisegajo na zmogljiv bencinski motor z veliko navora, in celo tistim, ki želijo umirjeno in tiho vožnjo, kot to zmorejo električna vozila.

Cilj Peugeotovih inženirjev pri 3008 HIBRID je bil z uporabo klasičnega manjšega 1,2-litrskega motorja z notranjim zgorevanjem PureTech 136 KM (100 kW), ki je varčnejši z gorivom in bolj ekološki, saj proizvede manj emisij, tehnološko dovršenega samodejnega menjalnika z vgrajenim elektromotorjem ter majhno baterijo zagotoviti nekaj podobnega porabi dizelskega motorja. Vsaj pri mestni in primestni vožnji. A z manj smradu in škodljivih emisij. Ter veliko manj hrupa.

Prednosti Peugeotove blago hibridne tehnologije MHEV so izrazite tudi pri medmestni oziroma podeželski vožnji. Majhna baterija se hitro napolni že pri krajši vožnji po klancu navzdol, ko spustite pedal za plin pred krožnim otokom ali pa ob zaviranju pred ovinkom. Na ta način se samodejno v baterijo steče veliko energije, ki je v vsakem trenutku vozniku v pomoč pri pospeševanju iz ovinka ali krožnega križišča oziroma prehitevanju počasnejšega vozila. FOTO: Peugeot

Rešitev so našli v shranjevanju energije v kompaktni 48-voltni litij-ionski bateriji, ki je nameščena pod levim prednjim sedežem, zato ne zmanjšuje prostora v kabini ali prtljažniku. Pri Peugeotu so ob tem do podrobnosti dodelali programsko opremo, ki brezhibno usklajuje delovanje vseh komponent pogona. Majhna baterija v teoriji pri počasnem premikanju pred in med semaforji, v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, ko je veliko zaviranja in speljevanja, omogoča, da 3008 HIBRID tudi do 50 odstotkov časa deluje izključno na električni pogon. Na avtocesti in med podeželsko vožnjo pa sta njegovi odliki izjemna uglajenost in majhna poraba goriva na ravni dizelskih vozil.

Zmogljivost in vožnja Peugeota 3008 HIBRID sta prvovrstni, saj so bencinski motor združili z inovativnim samodejnim šeststopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko, vanj pa vgradili električni motor in s tem zagotovili dodaten navor in moč, ki v primerjavi s tehnično bolj zapletenim dizelskim motorjem povzroča manj vibracij in manj hrupov, vzdrževanje pa je zaradi manj sestavnih delov preprostejše in cenejše.

Dodatno dinamičnost v vožnji pri Peugeotu 3008 HIBRID zagotavlja sinhroni električni motor s trajnimi magneti, ki razvije največjo moč 21 kW (28 KM) in 55 Nm navora. S tem se vozilo zažene in tudi spelje povsem tiho. Električni pogon lahko pri majhnih hitrostih deluje samostojno, brez klasičnega motorja, zato ima voznik pri speljevanju, na primer na semaforjih ali pri manevriranju vozila po parkirišču, občutek, kot bi vozil povsem električno vozilo. FOTO: Peugeot

Praktični preskus: V mestu do 50 odstotkov poti na elektriko

Tako v teoriji, kaj pa v praksi? Test smo začeli na ljubljanskih ulicah. Pri počasni mestni vožnji je največja prednost Peugeota 3008 HIBRID, da je zagon lažji, veliko premikov, na semaforjih ali v gneči, pa tudi pri obračanju vozila na parkirišču, se zgodi le na elektriko. V nasprotju z dizelskim ali tudi zgolj bencinskim motorjem se pri majhni hitrosti vse dogaja brez porabe goriva, brez hrupa ali vibracij. V mestu se Peugeot 3008 HIBRID izkaže tudi kot zelo poskočen avtomobil. Navor elektromotorja je pri pospeševanju na voljo takoj, medtem ko pri motorjih z notranjim zgorevanjem ni tako. Hibridni sistem vedno deluje povsem samodejno, brez poseganja voznika v vožnjo. Kdaj deluje avto zgolj na elektriko, kdaj se baterija polni in kdaj prazni, je mogoče spremljati na dinamični grafiki na lebdečem zaslonu. Voznik ima vseskozi pregled, koliko vožnje je opravil zgolj v električnem načinu. Izbira lahko tudi med tremi načini vožnje: športnim, normalnim in ekološkim. In Peugeot 3008 HIBRID je med testom v mestu v načinu delovanja eco resnično zmogel med 45 in 50 odstotkov poti prevoziti v električnem načinu. Predvsem pri zelo počasni vožnji v gneči prednjači z vožnjo v električnem načinu.

Po ljubljanskih ulicah je pri počasni vožnji v zastojih Peugeot 3008 HIBRID do 50 odstotkov vožnje prevozil v električnem načinu delovanja. FOTO: Peugeot

Baterija se zaradi številnih pojemkov in zaviranj nikoli popolnoma ne izprazni, zato je Peugeot 3008 HIBRID vedno speljal neslišno, v električnem načinu, nato pa se mu je, ko je bila pot pred vozilom prosta in je hitrost naraščala, pridružil bencinski motor. Tudi ko smo kombinirali vožnjo po ljubljanski obvoznici in v mestni gneči, je hibrid še vedno zmogel do 35 odstotkov vožnje v električnem načinu. Posebno vlogo pri učinkovitosti ima nov samodejni menjalnik, ki je prilagojen za Peugeot 3008 HIBRID. Menjalnik je sicer preizkušen, saj deluje z znano tehnologijo robotiziranega menjalnika, s tem da sta vanj vgrajena elektromotor za pogon in koračni motor za menjavanje prestav. Zelo pomembna je tudi programska oprema, ki krmili in usklajuje vse komponente takšnega pogona. V praksi se v mestni vožnji izkaže z nezaznavnim (brez cukanja) in natančnim menjavanjem prestav, kar pomaga pri zmanjšanju porabe goriva. Če želimo dinamično pospešiti, pa s hipnim prenosom omogoča dovolj moči in dober pospešek z mesta ali med prehitevanjem.

Pri dinamični vožnji lahko sodelujeta oba pogona, vedno pa vklopi potekajo samodejno, računalniško, voznik nima pri tem nobenega dela. Blagi hibrid v Peugeotu 3008 zmore tudi zelo dinamično vožnjo, ko pri pospeševanju električni motor bencinskemu zagotavlja dodaten navor pri nizkih vrtljajih, medtem ko med upočasnjevanjem glavno vlogo prevzame električni motor v vlogi generatorja, ko se 48-voltna baterija spet polni. FOTO: Peugeot

Peugeot 3008 HIBRID je prefinjen in tih, dobro se pelje med ovinki in je lahkoten tudi, ko so hitrosti večje. Na primer pri medmestni vožnji, ko pogosto sodelujeta oba pogona. Na našem testu smo pri medmestni vožnji, ko so bile hitrosti večje kot v mestu, med 50 km/h in 90 km/h, po podatkih potovalnega računalnika med 20 in 25 odstotkov vožnje opravili v električnem načinu. Baterija se je hitro napolnila pri vsakem spustu oziroma zaviranju pred številnimi krožišči in ovinki.

Peugeot 3008 HIBRID je nekaj goriva privarčeval tudi na avtocesti, kjer blago hibridni pogon z gorivom varčuje na način, da se delovanje motorja na notranje zgorevanje ustavi, ko voznik pri stalni hitrosti in med upočasnjevanjem ne uporablja stopalke za plin. FOTO: Peugeot

Blago hibridni pogon z gorivom varčuje tudi na avtocesti, in sicer tako, da se delovanje motorja z notranjim zgorevanjem ustavi, ko voznik pri stalni hitrosti in med upočasnjevanjem ne uporablja stopalke za plin.

Najboljše pri tem pa je, da je kljub vsem izboljšavam cena nove generacije Peugeota 3008 ugodnejša, kot je bila pri prejšnji.

