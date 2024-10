Pickbox TV začenja kampanjo »Pickbox TV zanjo«

Kanal Pickbox TV, ki slovi po kakovostni produkciji in široki izbiri žanrov, ponosno že drugo leto zapored začenja družbeno odgovorno kampanjo »Pickbox TV zanjo«. Kampanja bo trajala od 1. do 31. oktobra 2024 v sklopu meseca boja proti raku dojke. Ta pobuda zajema trge, na katerih deluje Pickbox TV: Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo ter Bosno in Hercegovino, njen cilj pa je ozaveščanje o pomembnosti skrbi za zdravje, sploh na področju raka dojke.

Ob prepoznavnem rožnatem traku, simbolu boja proti raka dojke, bodo gledalke na kanalu Pickbox TV opazile še številne druge elemente kampanje, ki bodo služili kot močan opomnik na pomembnost skrbi za lastno zdravje.

S kampanjo »Pickbox TV zanjo« bo Pickbox TV sodeloval z vodilnimi združenji v regiji za podporo ženskam, obolelim z rakom, kot sta »Sve za nju« na Hrvaškem in »Europa Donna« v Sloveniji in Srbiji. S samopregledovanjem in drugimi preventivnimi ukrepi kampanja skuša navdihniti ženske, da bi prevzele dejavno vlogo na področju ohranjanja svojega zdrava in to uvrstile na prvo mesto.

Močni ženski liki v ospredju

V okviru kampanje bodo na kanalu Pickbox TV v oktobru na sporedu serije, v katerih so najpomembnejši močni in večplastni ženski liki. Naslovi, kot so »Čast«, »Prijatelji kot ona« in še številni drugi, bodo v središču pozornosti. Producentka serije »Honour«, Birgitta Wännström, je izjavila: »Za ta projekt me je navdušila možnost povedati zgodbo o osupljivih in večplastnih ženskah.« Pickbox TV se vse leto zavzema za izpostavljanje močnih ženskih likov, producentk in scenaristk, da bi promoviral različne vidike in izkušnje žensk.

FOTO: Pickbox

Kampanja »Pickbox TV zanjo« ne nudi le kakovostnih vsebin, temveč služi tudi kot močan opomnik pomembnosti zgodnjega odkrivanja in preventive na področju boja proti raku dojke. Pickbox TV poziva tako gledalce kot gledalke, da obiščejo spletno strani kanala Pickbox TV in strani partnerskih združenj ter izvedo več o preventivi na področju raka dojke in podprejo ta pomembni boj.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran Pickbox TV.

Pickbox je hrvaško podjetje, ki stoji za streaming storitvijo Pickbox NOW in televizijskim programom Pickbox TV. Premiere, hit serije in dokumentarne oddaje hollywoodske ter evropske produkcije s poudarkom na britanskih detektivskih in skrivnostnih skandinavskih serijah so na voljo na obeh platformah v celotni regiji: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna Gora in Bolgarija.

Naročnik oglasne vsebine je Pickbox