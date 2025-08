Dve leti od povodnji, ki je poškodovala Franjo – kako poteka sanacija

Sredi julija sta minili dve leti od povodnji, ki je prizadela občino Cerkno in povzročila ogromno gmotno škodo na objektih in infrastrukturi. V neurju, ki se je razbesnelo 13. julija leta 2023, ter vetrolomu, ki je sledil pet dni kasneje, je bil močno poškodovan spomenik državnega pomena – Partizanska bolnica Franja. Od tedaj je zaprta za javnost.

Muzejski delavci so morali načrte, ki so jih imeli za 80. obletnico konca druge svetovne vojne in še pred tem za obletnico postavitve lesenih barak, korenito spremeniti.

V sporočilu za javnost so na občini Cerkno in v Mestnem muzeju Idrija, ki upravlja spomenik, zapisali, da je obnova Partizanske bolnice Franja zahteven in dolgotrajen projekt. Koordinira ga delovna skupina za sanacijo in obnovo – imenoval jo je cerkljanski župan Gašper Uršič.

Nekaj časa se je špekuliralo, da naj bi lastništvo nad Partizansko bolnico Franja prevzela država, a so načrti občine glede tega padli v vodo.

Projekt sanacije Partizanske bolnice Franja po poplavah je razdeljen v tri sklope: A, B in C. Lani je bila pripravljena večina potrebnih strokovnih podlag, letos pa so v načrtu priprava manjkajoče projektne in druge dokumentacije, pridobitev potrebnih soglasij ter izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev.

Spomenik je še zmeraj brez upravljavskega načrta. FOTO: Bojan Tavčar

Pod sklop A spada sanacija plazu Mali Njivč. Deloma so bila dela v zaledju že izvedena, so pojasnili na cerkljanski občini. Uredili so dostopne poti, postavili podslapja betonske zaplavne pregrade in delno izpraznili oziroma postavili dodatne mrežne pregrade na Čerinščici. Pogodba med občino in ministrstvom za naravne vire in prostor je bila podpisana 31. marca letos.

Sanacija plazu Mali Njivč se bo v skladu s pogodbo z izvajalcem del – Zidgradom – zaključila do 30. oktobra letos. Zaradi ugotovljenih novih razmer na terenu je prišlo do sprememb nekaterih projektnih rešitev, so pojasnili na občini, v teku je tudi izbor izvajalca monitoringa plazu.

Pod sklop B pri sanaciji spadata ureditev brežin in namestitev zaščitnih mrež na pobočjih znotraj soteske nad objekti. Projekt za izvedbo omenjenih del je izdelan, soglasja pridobljena, prav tako je, kot je pojasnil Gašper Uršič, izdelana investicijska dokumentacija. V začetku tega meseca bodo podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del, rok za njihovo dokončanje je 30. november prihodnje leto.

Sanacija zaledja Partizanske bolnice Franja. FOTO: Bojan Tavčar

Sanacija dostopne poti in objektov, ki spada pod sklop C, se po začela, ko bo poskrbljeno za varnost v soteski in bo zaključena predvidoma konec leta 2026 oziroma v začetku leta 2027. »V teku je izdelava projekta za izvedbo (PZI) za sanacijo struge in lovilca plavja nad elektrarno, projekta za ureditev dostopne poti ter priprava strokovnih podlag za obnovo barak, ki bodo služile kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije,« je pojasnil Uršič.

Predvidoma do konca letošnjega leta bodo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca obnovitve barak, čigar naloga bo v prvi fazi poskrbeti za pravočasno nabavo, pripravo in skladiščenje lesa ter kasneje sama izvedba obnove. V vseh fazah izvajanja del bo zagotovljen tudi strokovni nadzor.

Na podračunu za Partizansko bolnico Franja je bilo do 31. julija letos zbranih 52.650,06 evra.

Upravljavski načrt uvrščen v program dela za prihodnje leto

Direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač je dejal, da so »skupaj z zavodom za varstvo kulturne dediščine in biotehniško fakulteto sodelovali pri izdelavi študije, ki bo podlaga za končno odločitev v zvezi z obnovo barak. Poleg strokovne podlage bo pripravljen tudi finančni izračun glede smotrnosti obnove po dveh scenarijih.«

Po prvem scenariju bi celovito obnovili vse barake, razen barake številka 9. Drugi scenarij predvideva celovito obnovo barak z delno ponovno uporabo lesa, ki je ostal nepoškodovan po povodnji. Monitoring na spomeniškem območju še vedno izvajajo, je potrdil direktor Mestnega muzeja Idrija, prav tako od katastrofalne avgustovske povodnji dalje izvajajo letni program dela v skladu z načrtom, ki med drugim zajema konservacijo 89 predmetov od skupno več kot 500 kosov iz zbirke Partizanska bolnica Franja, ki so bili po povodnji umaknjeni iz soteske.

»Realizirali smo več predstavitev zbornika Franja: spomin in opomin. Z razstavo Partizanska bolnica Franja: skriti dragulj Evrope, bomo od 13. do 17. oktobra gostovali v Evropskem parlamentu, kjer bomo imeli tudi okroglo mizo. V muzeju dokumentiramo potek obnove, ki je trenutno najbolj intenzivna v zaledju Franje. Zbiramo tudi donacije za obnovo spomenika na ločenem podračunu muzeja.,« je pojasnil Kosmač.

Spomenik je še zmeraj brez upravljavskega načrta; ta naj bi bil uvrščen v program dela za leto 2026, saj je treba pred tem zaključiti z deli v zaledju.