O čem se na jahti pogovarjata agent Nikole Jokića in LeBron James?

Vrtiljak lige NBA se redko ustavi, LeBron James pa je pravi mojster zbujanja pozornosti. Ko je Luka Dončić polnil časopisne stolpce, spletne strani in pogovorne oddaje s telesno preobrazbo, je imel James v tihi vojni, ki jo to poletje bijeta s slovenskim zvezdnikom, pripravljen odgovor.

Objavil je fotografijo na jahti v Franciji, kjer je dopustoval, zraven pa sta bila tudi njegov poslovni partner in zaupnik Maverick Carter ter Miško Ražnatović. Najbolj poznani evropski košarkarski agent je tudi zastopnik Nikole Jokića, zato so takoj zaokrožila ugibanja, da bi James in Jokić lahko združila moči. Še bolj kriptičen je bil pripis: »Poletje 2025 je pravi čas, da naredimo načrte za jesen 2026.«

Uradnega komentarja Ražnatovića ali Jamesa na to temo ni bilo, nekaj ameriških virov pa trdi, da so se James, Carter in Ražnatović pogovarjali o ustanovitvi ekshibicijske lige, ki bi zaenkrat poleti organizirala tekmovanja šestih moških in šestih ženskih ekip po celem svetu. V prvi fazi naj ne bi šlo za neposredno konkurenco ligi NBA, slovita trojka pa naj bi že imela obljubljenih več kot pet milijard evrov različnih vlagateljev.

Morda pa je šlo le za prijateljski obisk med dopustovanjem v istem zalivu, kdo ve. Brez dvoma pa je James dobro vedel, da bo z objavo fotografije požel ogromno pozornosti tudi v času, ko se glede njegove prihodnosti ne dogaja nič posebnega. Tudi zato je Kralj James.