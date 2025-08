Primoža Rogliča v enem tednu zapustil še drugi športni direktor

Športni direktor Enrico Gasparotto ni več član bavarske ekipe Red Bull - Bora - Hansgrohe, poroča priznani kolesarski novinar Daniel Benson. Italijan je moštvo vodil do največjih uspehov na tritedenskih dirkah, pod njegovo taktirko so dobili dirko po Italiji, zraven pa je bil tudi pri letošnjih stopničkah Floriana Lipowitza na dirki po Franciji. Pred dnevi je Bavarce zapustil tudi Rolf Aldag.

»Enricu bi se rad zahvalil za njegovo strast in predanost. Želimo mu vse najboljše v prihodnosti – tako profesionalno kot osebno,« pravi šef in ustanovitelj ekipe Ralph Denk. Tudi Gasparotto meni, da je bilo sodelovanje uspešno. »Biti del ekipe je bila vznemirljiva priložnost. Skupaj smo sodelovali pri tem, da smo postali ena najpomembnejših in najuspešnejših kolesarskih ekip na svetu, in ohranili bomo vse lepe spomine na Giro leta 2022 in 2024 ter Tour 2025. Ekipi želim vso srečo v uspešni prihodnosti.«

Gasparotto je sicer bivši kolesar, ki je kariero sklenil po sezoni 2020. Na svoji športni poti je kar dvakrat dobil ardensko klasiko Amstel Gold, nastopil pa je na kar 30 spomenikih. Prvo leto po upokojitvi je kot športni direktor deloval v razvojni ekipi moštva EF Education EasyPost, kjer je pomagal ustvariti odličnega Fabia Christena, ki je nase opozoril na dirki po Sloveniji.

Jai Hindley je Giro osvojil leta 2022, ko je bil v spremljevalnem avtomobilu prav Gasparotto. FOTO: Luca Bettini/AFP

Že naslednje leto je postal član nemške ekipe, kjer je iz avtomobila do izjemne skupne zmage na dirki po Italiji vodil Jaija Hindleyja. S Primožem Rogličem sicer nista sodelovala na prav veliko dirkah, je pa ekipo vodil na letošnji dirki po Franciji, kjer je prvič po Janu Ullirchu na stopničkah za zmagovalce stal nemški kolesar. Florian Lipowitz je v Nemčiji poskrbel za pravo kolesarsko evforijo, že prihodnje leto pa bo, kot kaže, moral moči združiti z Remcom Evenepoelom.

Belgijec si očitno v Bori gradi ekipo, s katero bo dirkal v prihodnjih sezonah. Prišla naj bi Mattia Cattaneo in Gianni Vermeersch, blizu prestopa je tudi zdajšnji športni direktor Soudal Quick-Stepa Klaas Lodewyck, prav s prvim avgustom pa je delo v moštvu že začel trener Sven Vanthourenhout.