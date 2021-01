Pičlih 130 dni za notranjo in zunanjo prenovo

Prenovili ga bodo po idejni zasnovi projektantskega biroja Esplanada arhitekta Ruperta Goleta, ki je bil izbran tik pred zdajci na podlagi javnega naročila aprila lani.

Računalniški prikaz Esplanada

prenova bo znašala okoli 11,5 miljona evrov z DDV

Če izvedba fizičnih dogodkov ne bo mogoča, je predvidena videokonferenčna organizacija nekaterih dogodkov oziroma odpoved dogodka, če je ta mogoč le v fizični obliki. Odločitve bomo sprejemali v sodelovanju z epidemiološko ekipo, ki nam bo svetovala med predsedovanjem.

Idejna zasnova Arh arhitekture Krušec, ki je zmagala na javnem natečaju leta 2018. Računalniški prikaz Ark arhitektura Krušec

Izgubljena priložnost? Ob napovedani prenovi je umesten pomislek, ali je na najpomembnejšem protokolarnem območju pri nas upravičena zgolj prenova hotela, ki je bil med letoma 1973 in 1975 zgrajen kot nastanitveni objekt za spremljevalno osebje jugoslovanskega predsednika Tita in je bil premajhen že med predsedovanjem Slovenije svetu EU leta 2008. Povrhu bo prenovljen po arhitekturni rešitvi v zadnjem hipu, ki je ni izbrala strokovna žirija na javnem arhitekturnem natečaju, temveč je bila izbrana z javnim naročilom. S tem pa smo najbrž za nadaljnjih 44 let – toliko časa je bil v uporabi dosedanji pomožni nastanitveni objekt oziroma hotel – izgubili priložnost, da bi dobili prenovljen in dograjen hotel državnega pomena, ki ga je strokovna žirija na javnem natečaju razglasila za zmagovalnega (idejni projekt biroja Arh arhitektura Krušec) in je že pred dvema letoma dobil gradbeno dovoljenje. Lani poleti so na zbornici za arhitekturo in prostor v izjavi za javnost poudarili, da bi bilo tudi v primeru novega naročila treba izvesti javni natečaj, sploh ker je predviden poseg v objekt znotraj območja kulturnega spomenika državnega pomena.

Brdo, osrednje prizorišče slovenskega predsedovanja Marjan Hribar potrjuje, da bodo hotel prenovili po idejni zasnovi projektantskega biroja Esplanada in da Brdo ostaja osrednje prizorišče predsedovanja Slovenije svetu EU. A kaj in koga bodo sploh gostili oziroma kaj bodo glede na trenutno epidemiološko sliko tudi širše po Evropi sploh lahko izvedli na tej lokaciji? »Če izvedba fizičnih dogodkov ne bo mogoča, je predvidena videokonferenčna organizacija nekaterih dogodkov oziroma odpoved dogodka, če je ta mogoč le v fizični obliki. Odločitve o izvedbi posameznih dogodkov bomo sprejemali v sodelovanju z epidemiološko ekipo, ki nam bo svetovala med predsedovanjem,« pojasnjujejo na vladnem uradu za komuniciranje. V kongresnih prostorih na Brdu bodo predvidoma organizirani dogodki na najvišji ravni, kot so neformalna zasedanja različnih formacij sveta EU, srečanja z visokimi predstavniki držav članic EU in tudi tretjih držav ter druga srečanja, ki zahtevajo visoko raven organizacije. Na Ukomu so še poudarili, da je hotel Brdo imel že pred prenovo močno podporno vlogo pri protokolarnih dogodkih in da enako pričakujejo tudi po prenovi tako v nastanitvenem kot gostinskem smislu.

Medtem ko naj bi se zadnja faza odprodaje opreme hotela Brdo pri Kranju končala ta teden, se je koprsko podjetje Makro 5 gradnje, ki je pred tednom dni podpisalo pogodbo za celostno notranjo in zunanjo prenovo hotela, že lotilo ureditve in organizacije gradbišča. »Postavljamo gradbiščne ograje, pisarne in garderobe, da bomo lahko v prihajajočem tednu začeli rušitvena in gradbena dela,« so nam povedali.Prenova naj bi bila končana v nekaj več kot štirih mesecih oziroma 130 dneh, vsaj tako so se zavezali v pogodbi. Odprtje je predvideno junija, tik pred predsedovanjem Slovenije svetu EU. »Najprej nas čakajo odstranitev stavbnega pohištva, tlakov, posameznih predelnih sten, spuščenih stropov, demontaža strojne in električne napeljave ter dolbljenje za ureditev nove. Nato bodo na vrsti gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, v zaključni fazi pa notranje opremljanje. Če bo treba, bomo delo organizirali tudi dvoizmensko. Najzahtevnejši bosta zagotovo finalizacija in postavitev notranje opreme,« je pojasnil direktor podjetja Makro 5 gradnjeOb dejstvu, da je bila njihova ponudba skoraj za polovico cenejša od preostalih treh v novem, že tretjem javnem razpisu, izvedenem decembra – znašala naj bi okoli 11,5 miljona evrov z DDV – se postavlja vprašanje o toliko nižji ceni. »Družba nenehno vlaga v izobraževanje kadrov in sledi sodobnim razvojnim trendom v gradbeništvu. Poleg tega imamo dolgoletne izkušnje v gradnji in prenovi hotelskih kompleksov, izkušnje so nam pomagale pri pripravi ustrezne ponudbe za prenovo hotela Brdo, kar bo tudi ključno za izvedbo.Na začetku smo osredotočeni na usklajevanje projektov in pripravljalna dela na objektu. Sočasno poteka priprava na izvedbo objekta, ki bo omogočila končanje v roku in na zahtevani ravni,« je odgovoril sogovornik. Med njihovimi izvedenimi projekti posebej navaja gradnjo hotela Salinera v Strunjanu, rezidence Čeligo ter prenovo in dozidavo hotela Lucija v Luciji, gradnjo hotela Cliff na Belvederju, prenovo hotela Marina v Izoli, adaptacijo hotelov Riviera, Slovenija in grand hotela Palace v Portorožu ter rekonstrukcijo protokolarne vile Zlatorog ob Blejskem jezeru. Med kar nekaj turističnimi objekti, ki so jih obnovili in dogradili na Hrvaškem, pa hotela Ilica v Zagrebu ter Girandella Valamar Collection resort v Rabcu.Tudi 130 dni za temeljito notranjo in zunanjo prenovo hotela se zdi precej optimističen časovni načrt. »Da je časa malo, se zavedamo tako mi, ki vodimo projekt, kot izvajalec, vendar sem prepričan, da bodo naredili vse, da bodo zaveze iz pogodbe uresničene. Verjamem, da se bo delalo dan in noč,« na to odgovarja, v. d. direktorja javnega gospodarskega zavoda Brdo. Zavod je vlada 13. novembra lani s sklepom določila za upravljavca območja obnove hotela Brdo in vstopnega objekta v park, s čimer je od generalnega sekretariata vlade prevzel pristojnost nad izvedbo razpisa in obnovo hotela.Začetek obnove se je zavlekel, s čimer se je skrajšal čas za njeno izvedbo. Potem ko so maja lani predstavili idejno rešitev projektantskega biroja Esplanada (nekdanjega dolgoletnega župana Šentruperta) in arhitekta, ki je bila izbrana aprila na podlagi javnega naročanja, in ne z javnim arhitekturnim natečajem, so napovedali, da bodo predvidoma septembra že izbrali izvajalca.Kje se je zataknilo? »V tistem vmesnem času je postopek vodil generalni sekretariat vlade. Na razpis, ki ga je objavil, so prišle štiri ponudbe, vse pa so presegale 25 milijonov evrov. Ko smo projekt novembra prevzeli mi, smo ta postopek pospešili ter objavili nov razpis. Izpeljali smo vse postopke in tako 6. januarja podpisali pogodbo z izvajalcem,« je povedal Hribar.