Pismo podmorničarjev direktorju OceanGate

Rob McCallum je v svojem poslu legenda. Ukvarja se z marsičim. Načrtoval in vodil je, denimo, odprave na Arktiko in Antarktiko. Bil je čuvaj v enem od nacionalnih parkov na Novi Zelandiji. Delal je za Združene narode. Med življenjem na Papui Novi Gvineji se je naučil številnih lokalnih jezikov. Kot potapljaški inštruktor je goste prevažal po eksotičnih lokacijah Tihega oceana. Predvsem pa je znan kot izvedenec za podmorniška potovanja na dno oceana.

Tesno je sodeloval s filmskim režiserjem Jamesom Cameronom. Rob je tisti, ki je Camerona potopil do Titanika. In ga varno pripeljal nazaj. Organiziral je Cameronovo odpravo na dno Marianskega jarka, najgloblje oceanske točke.

Rob McCallum je organiziral tudi ekspedicijo do nemške ladje Bismarck, ki se je potopila med drugo svetovno vojno in leži 4791 metrov globoko na dnu Atlantskega oceana, kakšnih 300 milj zahodno od francoskega mesta Brest.

Ko je McCallum komentiral katastrofo turistične podmornice Titan, ki je implodirala med potopom do Titanika, je za BBC povedal, da so podmorničarji na družbo OceanGate in njenega šefa Stocktona Rusha naslavljali številna opozorila. Izkušeni podmorničarji so trdili, da načrtovani podvodni izleti družbe OceanGate niso varni.

Nevarna tehnologija karbonskih vlaken

Pod pismo, naslovljeno na Rusha, ki je pred dnevi med potopom do Titanika umrl, se je podpisalo več deset vodilnih strokovnjakov za podmorniški turizem in podmorniško raziskovanje. McCallum je za BBC povedal, da je bilo pozivov veliko, vendar se Rush zanje ni zmenil. BBC je objavil del korespondence med njim in podmorničarji, ki je nastala leta 2018 in iz katere je razvidno, zakaj potovanje s plovilom Titan ni varno.

Podmornica Titan ni imela ne varnostnega certifikata ne kakršnekoli registracije. Med podmorničarji je prevladovalo stališče, da plovilo, ki je temeljilo na tehnologiji karbonskih vlaken, ni varno in ne more zdržati velikih podvodnih sil. Glavni direktor družbe OceanGate Rush je podmorničarjem, ki so prisegali na ustaljene varnostne protokole, odgovoril, da je utrujen od ljudi v podmorniškem poslu, ki se sklicujejo na varnost, ob tem pa ustavljajo inovacijo. Pač, Stockton Rush je bil prepričan, da je inovator in vizionar.

McCallum se je z njim pred leti zapletel v ostro dopisovalno polemiko, v kateri je zagovarjal stališče, da podmornica brez varnostnega certifikata svojih storitev ne bi smela ponujati dogodivščin žejnemu trgu. Ostra korespondenca se je končala, ko so odvetniki družbe OceanGate Robu McCallumu zagrozili s tožbo. Za Stocktona Rusha so bila opozorila preostalih podmorničarjev zgolj neutemeljeno kričanje.