Plantarni fasciitis: vzroki, simptomi in učinkovito zdravljenje

Kako pogosto se vam dogaja, da vas ob prvih jutranjih korakih zabode ostra bolečina v peti? Ali pa da vas po daljšem sedenju pri hoji preseneti neprijeten občutek – kot da bi vas nekdo z iglo pičil v stopalo? Morda ta bolečina po nekaj minutah celo popusti, vendar se pogosto tudi vrača, še posebej po daljši hoji, teku ali napornem dnevu. Takšni simptomi niso naključni, še manj pa redki in čisto možno je, da imate eno najpogostejših težav s stopalom, imenovano plantarni fasciitis.

Čeprav je to težava, ki najpogosteje prizadene športnike, predvsem tekače in posameznike s specifičnimi poklici, se lahko pojavi tudi med širšo populacijo. Vzrok za nastanek je namreč pogosto povezan s čezmerno mehansko obremenitvijo ali kronično preobremenitvijo, ki povzroča mikropoškodbe in vnetja.

Simptomi se običajno razvijajo postopoma, in čeprav plantarni fasciitis ni nevaren, lahko bistveno vpliva na kakovost vašega vsakdana. Bolezen lahko preide v kronično obliko: postopoma vas lahko bolečina v peti začne omejevati pri hoji, delu in med številnimi prostočasnimi dejavnostmi. Na srečo lahko s sodobno fizioterapevtsko obravnavo, kot jo izvajajo v vrhunski kliniki Medicofit v Ljubljani, uspešno odpravite težave in zaživite brez bolečin.

Kaj je plantarni fasciitis in zakaj nastane?

Plantarni fasciitis je degenerativno vnetje plantarne fascije – vezivnega tkiva, ki poteka od pete proti prstom in podpira stopalni lok. Ta fascija ima ključno vlogo pri vzdrževanju stopalnega loka in absorpciji udarcev med hojo. Kadar je čezmerno obremenjena – zaradi ponavljajoče se mehanske sile, nepravilne drže ali neustrezne obutve –, se začne v njej pojavljati mikrodegeneracija, ki vodi v vnetje in bolečino.

Pomembno je vedeti, da ne gre zgolj za akutno vnetje, temveč za degenerativno spremembo, zato preprost počitek ali protibolečinska sredstva običajno ne zadostujejo. Ključno je celostno razumevanje vzroka in natančno usmerjena terapija.

Plantarni fasciitis je pogosto rezultat več hkrati prisotnih dejavnikov: plosko stopalo ali visok stopalni lok, ki spremeni biomehaniko hoje,

zmanjšana gibljivost gležnja ali napetost Ahilove tetive, ki prenaša obremenitev na fascijo,

dolgotrajno stanje ali hoja po trdih površinah,

slaba obutev – neustrezen podplat, pomanjkanje opore, premehki ali pretrdi čevlji,

čezmerna telesna teža, ki dodatno obremeni stopalni lok,

nenadna ali intenzivna telesna aktivnost, brez postopne prilagoditve. Težava torej ni povezana le s starostjo ali specifično športno dejavnostjo. Lahko se pojavi tudi pri mlajših, predvsem ob spremembi življenjskega sloga ali napačni obremenitvi stopala.

Simptomi in potek bolezni

Najpogostejši in najbolj značilen simptom, ki vas lahko opozori na plantarni fasciitis, je ostra, pekoča bolečina na notranji strani pete, ki se pojavi zjutraj, ko naredimo prvih nekaj korakov, ali po daljšem sedenju. Bolečina se sicer po nekaj korakih pogosto umiri, vendar je značilno, da se po čezmerni obremenitvi znova pojavi. Če bolečina vztraja dlje časa, tudi v mirovanju, govorimo o napredovanju bolezni in stanju, ki lahko že konkretno vpliva na vaše vsakodnevne aktivnosti.

V zgodnjih fazah bolezni se bolečina pojavi izključno ob naporu, pozneje pa postane konstantna in vpliva na kakovost življenja. V zelo redkih primerih lahko pride do rupture plantarne fascije, kar se kaže z nenadno in zelo intenzivno bolečino v peti.

Bolečina ima pogosto zbadajoč ali pekoč značaj, včasih se razširi vzdolž podplata proti prstom. Nekateri pacienti opisujejo občutek, kot da »hodijo po žebljih«. Če stanje traja dalj časa, lahko postane bolečina stalna, kar povzroča kronično nelagodje in zmanjšano gibljivost.

Kako si lahko ob težavah pomagate sami

Domače zdravljenje je pogosto prvi korak in vključuje preproste ukrepe.

Počitek: Omejite ali celo prekinite dejavnosti, ki vam povzročajo ali povečajo bolečino, kot so tek, ples, skakanje po trdih površinah itd.

Sprememba vadbe: Visokointenzivne vadbe zamenjajte z bolj umirjenimi aktivnostmi, kot sta plavanje in kolesarjenje.

Hlajenje loka: Plastenko z vodo zamrznite in jo nato večkrat na dan povaljajte pod stopalom.

Ustrezna obutev: Ne nosite obrabljenih ali neprimerno oblikovanih čevljev. Izberite čevlje z debelim podplatom in dodatnim oblazinjenjem, ki ublaži obremenitve ob stiku pete s tlemi.

Vaje za plantarni fasciitis: preverite priporočila strokovnjakov iz klinike Medicofit Zelo veliko lahko naredite tudi z ustreznimi vajami za plantarni fasciitis. Preverite nasvete kineziologov: 1. RAZTEG MIŠIC ZADNJE LOŽE Lezite na hrbet na blazini, eno nogo iztegnite v zrak in s pomočjo elastike, vpete čez stopalo, ki jo držite z obema rokama, povečate razteg. Razteg zadržite 30 sekund, z vsako nogo naredite tri ponovitve. 2. RAZTEG PLANTARNE FASCIJE Sedite na tleh z iztegnjenimi nogami, pri čemer z elastiko objamete sprednji del stopal in počasi potegnete stopalo proti sebi, ne da bi upognili koleno. Razteg zadržite 30 sekund, naredite tri ponovitve. 3. RAZTEG MEČNIH MIŠIC Postavite se ob steno z eno nogo naprej (koleno te noge je pokrčeno) in drugo zadaj (kjer je koleno iztegnjeno). Zadnja noga je iztegnjena in potisne peto ob tla. Telo potisnemo proti steni, da začutimo razteg v predelu meč. Zadržite 30 sekund, naredite tri ponovitve. 4. DVIG NA PRSTE Stojite pokonci s stopali v širini bokov in se počasi dvignite na prste in zadržite položaj pet sekund. Vajo naredite desetkrat in ponovite trikrat. 5. ZVIJANJE BRISAČE Sedite na stolu in si pod noge položite brisačo, nato z nogo poskusite zgrabiti brisačo s prsti in jo zgubati ter potegniti k sebi. Vajo naredite desetkrat z vsako nogo in ponovite trikrat. Če opazite simptome in sumite, da imate plantarni fasciitis, ne odlašajte predolgo in se čim prej posvetujte s fizioterapevtom, saj bolezen zahteva pravilno diagnozo in zdravljenje. Celostno zdravje plantarnega fasciitisa v kliniki Medicofit poteka v štirih fazah: diagnostični pregled, akutna fizioterapija, postakutna kineziologija in preventivna kinezioterapija.

Uspešno zdravljenje v kliniki Medicofit

Da se težave ne bi prevesile v kronične, sta pravočasna diagnoza in individualno prilagojena fizioterapija ključni za hitro in učinkovito okrevanje.

V kliniki Medicofit se vsaka obravnava vedno začne s poglobljenim funkcionalnim fizioterapevtskim pregledom, na katerem strokovnjak fizioterapije najprej oceni stopnjo bolečine, gibljivost, mišično moč in vzdržljivost, analizo hoje in opravi tudi funkcionalne teste, kot je Windlass test za ugotavljanje plantarnega fasciitisa.

Celoten postopek diagnostičnega pregleda je zasnovan tako, da fizioterapevtu omogoča celovit vpogled v vaše zdravstveno stanje. Na podlagi pridobljenih podatkov sestavi individualiziran načrt zdravljenja, ki je prilagojen vašim potrebam in ciljem za okrevanje.

Medicofit pri zdravljenju uporablja preverjene in napredne fizioterapevtske metode:

terapija TECAR s pomočjo globinskega segrevanja lajša vnetje in sprošča napetost,

terapija z udarnimi valovi (ESWT) spodbudi regeneracijo in razgradnjo degeneriranega tkiva,

pulzna magnetna terapija pospešuje mikrocirkulacijo in zmanjšuje bolečino,

manualna terapija: terapevt mehansko sprosti napete strukture in razbremeni fascijo,

ciljna kinezioterapija: stopalo sistematično razteza in krepi – zlasti mišice stopalnega loka in mečnih mišic.

Po zaključku fizioterapevtske faze sledi še postakutna kineziologija, v sklopu katere boste izboljšali svojo telesno pripravljenost. Specialna kineziološka vadba je namreč ključna pri zdravljenju plantarnega fasciitisa in se osredotoča predvsem na naslednje vidike: odpravo mišičnih neravnovesij, izboljšanje proprioceptivnih sposobnosti gležnja in spodnjega uda. Če se ukvarjate s specifičnim športom, se izvaja tudi pliometrična vadba, ki je prilagojena obremenitvam vašega športa.

Po koncu zdravljenja opravijo tudi posebne meritve, ki bodo pokazale, kakšna je vaša gibalna učinkovitost in pripravljenost, da se vrnete k vsakodnevnim aktivnostim.

Poseben poudarek namenijo tudi preventivni kinezioterapiji, ki se začne, ko bolečina izzveni.

Zelo pomembna faza v celotni obravnavi je tudi preventivna kinezioterapija, ki ima ključno vlogo pri preprečevanju ponovitve starih poškodb in nastanka novih.

Večina pacientov, ki se vključi v celostni program Medicofit, poroča o pomembnem zmanjšanju simptomov že v prvih 4–6 tednih. Pri kroničnih oblikah rehabilitacija traja nekoliko dlje, vendar se s strokovno podporo in doslednim izvajanjem terapevtskih ukrepov pričakuje izboljšanje v obdobju do 12 tednov.

Primer uspešnega zdravljenja plantarnega fasciitisa Kliniko Medicofit je zaradi bolečin na spodnji strani obeh stopal obiskal 49-letni Jernej. Gospod je zelo telesno aktiven, saj se redno podaja na daljše pohode, štirikrat tedensko pa tudi teče. Bolečina se mu je prvič začela pojavljati pred približno enim mesecem, najprej v levem stopalu, nato pa še v desnem. Klinični pregled je razkril občutljivost področja plantarne fascije obojestransko ter razdraženost pripenjališča Ahilove tetive na desnem stopalu. V nadaljevanju so bili izvedeni testi moči mečne muskulature, ki so, glede na precejšnje telesne obremenitve, razkrili nezadovoljive rezultate. Gibljivost obeh gležnjev je bila primerna, ocena strukture stopal pa je indicirala znižan medialni stopalni lok, ki je bil bolj izrazit na desni strani. Gospodu je bilo predlagano celostno 10-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje z glavnim ciljem krepitve ključnih mišičnih skupin. V uvodni fazi so se izvajale terapije za zmanjšanje bolečin. Te so vključevale uporabo fizikalnih agensov kot so Summus laser, EMS Dolorclast udarni valovi in TECAR terapija, dodatno pa so bile uporabljene še specialne manualne tehnike. Do izrazitega zmanjšanja nelagodja, kot tudi bolečine je prišlo že po štirih terapijah. Zaradi ugodnega odziva na uvodne terapije se je precej zgodaj pričelo s progresivnim obremenjevanjem muskulature. Specialist fizioterapevt je poskrbel za pripravo in pravilno izvedbo vaj za izboljšanje statične kot tudi dinamične stabilnosti gležnja kot tudi vaj za krepitev intrinzičnih mišic stopala. Večina nadaljnjih obravnav je potekala pod nadzorom kineziologa, ki je za gospoda Jerneja pripravil specialni kineziološki program za krepitev ključnih mišičnih skupin. Ne le, da ob koncu zdravljenja bolečina v stopalih več ni bila prisotna, ampak je gospod tudi izkazal precejšen napredek v mišični moči, kar mu bo dolgoročno pripomoglo pri vzdrževanju asimptomatskega stanja.

Naredite prvi korak brez bolečine

Če bolečina v peti postaja vaša vsakodnevna spremljevalka, ne čakajte, da bi vam zagrenila življenje. Pravočasna diagnostika in celostna obravnava sta ključ do uspešnega zdravljenja.

V kliniki Medicofit vam bodo s strokovnim individualnim pristopom in z inovativnimi metodami zdravljenja pomagali do trajne rešitve.

