Iranska plezalka brez naglavne rute je izginila

Iranska plezalka Elnaz Rekabi, ki je na prvenstvu v Južni Koreji v znak solidarnosti s protestniki proti iranskemu režimu nastopila brez naglavne rute, je že dva dni nedosegljiva, sporočajo njeni prijatelji. Z njo neuspešno poskušajo stopiti v stik že od nedelje, so sporočili na postajo BBC v Perziji.

Poznavalci Irana so na twitterju njeno pogumno gesto opisali kot »zgodovinsko«. Po nekaterih navedbah naj bi bila prva iranska športnica, ki je na mednarodnem športnem tekmovanju kršila pravilo zakrivanja las.

Prav zaradi tega se njena družina in prijatelji bojijo, da športnico ob povratku v domovino čakajo sankcije, omenja se tudi izključitev iz reprezentance. BBC je citiral »dobro obveščeni vir«, ki trdi, da so oblasti športnici zaplenile tako potni list kot mobilni telefon.

Zaskrbljeni za njeno varnost

Na spletnem portalu Iran Wire so poročali, da so Rekabijevo odpeljali na iransko veleposlaništvo v Seulu, da bi zagotovili, da bo lahko odletela domov z minimalnim pregledom.

Iranska plezalka je z gesto izkazala podporo protestnikom v Iranu po smrti Kurdinje Mahse Amini. FOTO: Wana News Agency/Reuters

Iran Wire, manjša protirežimska spletna stran, je navajala vir, ki je dejal, da bo Rekabijeva v Teheran poletela v torek – en dan prej, kot je bilo načrtovano –, da bi oblasti preprečile morebitne proteste na mednarodnem letališču Imama Homeinija.

Rana Rahimpour, novinarka BBC, specializirana za Iran, je v torek zjutraj na twitterju objavila, da je »Rekabijeva na letalu za Teheran in da obstaja zaskrbljenost za njeno varnost«.

Iransko veleposlaništvo je v torek zjutraj na twitterju potrdilo, da je športnica Elnaz Rekabi zgodaj zjutraj 18. oktobra iz Seoula odpotovala skupaj s preostalo ekipo. »Veleposlaništvo Islamske republike Iran v Južni Koreji ostro zanika vse lažne in napačne novice in dezinformacije, ki se tičejo gospodične Elnaz Rekabi,« so zapisali v tvitu.

Ženska, življenje, svoboda

Iranska plezalka, ki je v južnokorejski prestolnici Seul tekmovala za svojo državo, je z gesto izkazala podporo protestnikom v Iranu, ki po smrti Kurdinje Mahse Amini, ki naj bi za posledicami udarcev umrla v zloglasnem iranskem zaporu, na ulicah vztrajajo že mesec dni. Ženske na ulicah iranskih mest po skoraj vsej državi so zažigale naglavne rute, hidžabe in si odrezale lase, množica pa je skandirala besede »zan, zendegi, azadi«, »ženska, življenje, svoboda«.

Protesti s simboličnim rezanjem las so se razširili po vsem svetu. FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Protesti so vzniknili tudi v številnih šolah in univerzah. Pridružili so se jim pripadniki tako rekoč vseh etničnih skupin.

Protestniki na posnetkih pozivajo k padcu režima in k smrti vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Ne le protesti, ki so se po smrti 22-letne Mahse Amini razširili po Iranu, smrtne žrtve je ta konec tedna zahtevalo tudi dogajanje v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu, kjer naj bi zlorabljali politične zapornike in kjer so zaprti tudi Iranci, ki so se udeležili protestov.