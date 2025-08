Po reševanju v Alpah več kot 14.000 evrov visok račun

Po tem, ko so morali v italijanskih Dolomitih gorski reševalci s helikopterjema reševati 60-letnika iz Velike Britanije, ki ni upošteval znakov za nevarnost, so nesojenemu pohodniku izdali račun v višini 14.225 evrov, poroča britanski portal Guardian.

Britanec se je v Dolomitih podal na 3154 metrov visok vrh Croda Marcora po poti ferrata Berti, ki so jo prejšnji teden zaradi nevarnosti zemeljskih plazov začasno zaprli.

Moški se je v četrtek zjutraj požvižgal na znake za nevarnost, ki so opozarjali tako v italijanščini kot v angleščini, in svarila drugih gornikov, ter obšel zapore, ki so jih postavili na poti. Ob pol štirih popoldne pa je, prestrašen zaradi padajočih skal, poklical reševalce. V slabih vremenskih razmerah so ga s pomočjo dveh helikopterjev in reševalne ekipe odpeljali na varno.

Čeprav je Britanec trdil, da ni vedel, da je pot zaprta, so mu izdali visok račun. Višina cene reševanja je sicer bistveno višja, ker Združeno kraljestvo zaradi brexita ni več član Evropske unije. Le nekaj dni prej so v podobnih razmerah rešili dva Belgijca, ki pa sta kot državljana EU primorana plačati le del reševanja, poroča Guardian.

Padanje skal in erozija sta v Alpah v porastu predvsem zaradi globalnega segrevanja ozračja in rekordnih temperatur.