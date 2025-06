Reševalci s helikopterjem z gora reševali Nemca

Dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah je v sredo posredovala na Mali Mojstrovki, kjer se je lahko poškodoval 28-letni Nemec. Ta se je po podatkih policije v gore odpravil nepripravljen, brez ustrezne opreme in poznavanja terena. Policija zato znova opozarja, da se je treba v gore odpraviti preudarno.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je po njihovih podatkih 28-letni pohodnik iz Nemčije namenil z Vršiča po Hanzovi smeri na Malo Mojstrovko. Pred vstopom v Hanzovo smer je zgrešil dostop in prišel na strmo melišče, kjer mu je ob povratku na snežišču zdrsnilo. Zaradi poškodb hoje ni mogel nadaljevati. Pohodnika so s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Po podatkih policije pohodnik terena ni poznal. Na turo ni bil pripravljen in zanjo tudi ni bil primerno opremljen.

»Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen s čim manj neljubih situacij, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ljudi pozivajo, naj si vnaprej načrtujejo turo, ki bo primerna njihovemu znanju, času, vremenu in psihofizičnim sposobnostim. Poleg tega naj bodo primerno opremljeni in obuti. Apelirajo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avto kampov, apartmajev in sob naj svoje goste pred odhodom v hribe informira. Svetujejo naj jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljajo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti slovenskih gora.

Dežurna ekipa za reševanje v gorah na Brniku je v sredo posredovala tudi v Pokljuški soteski, kjer je 59-letni Nemki med hojo po soteski na mokri skali zdrsnilo in si je pri padcu poškodovala nogo. Na kraju so ji pomoč nudili radovljiški gorski reševalci, ki so jo transportirali do primernega mesta, od koder so jo s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v zdravstveno ustanovo.