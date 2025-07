Reševali mladi Danki, ki sta na Begunjski Vrtači zašli na brezpotje

Gorski reševalci in policisti so imeli v četrtek kar nekaj dela z reševanjem pohodnikov. S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so jih okrog 16. ure obvestili o poškodbi 21-letne pohodnice. Pri sestopu ji je v Jalovški škrbini spodrsnilo na snežišču. Pohodnica si je poškodovala nogo.

Pomoč na kraju so ji nudili reševalci GRS Rateče in posadka ekipe za reševanje v gorah z Brnika ter jo s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Nekaj po 16. uri pa so policiste obvestili še o dveh pohodnicah, državljankah Danske, ki sta bili namenjeni na Begunjsko Vrtačo. Pri tem sta zašli s poti na brezpotje in na zahteven teren, ki si ga nista upali več prečiti ali se po njem spustiti v dolino.

Pomoč na kraju so jima nudili reševalci GRS Radovljica in v nadaljevanju posadka ekipe za reševanje v gorah z Brnika ter ju s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v dolino. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Policisti obiskovalcem gora znova polagajo na srce, naj se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z visoko stopnjo odgovornosti. »Vnaprej načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Zaradi morebitnih spreminjajočih se vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje aplikacij za vreme,« so zapisali v sporočilu za javnost na PU Kranj.

»Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Z varnega mesta jim tudi sporočite, kako poteka in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami,« svetujejo policisti.

Pri tem apelirajo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob ... »Informirajte svoje goste pred odhodom v hribe, gore. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji pohodniki nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora,« so opozorili policisti.