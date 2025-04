Podgana odkrila rekordno količino protipehotnih min

Podgana Ronin, ki so jo izučili za iskanje eksplozivov, je prišla v Guinnessovo knjigo rekordov, ker je v Kambodži našla več kot sto protipehotnih min in drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Od leta 2021 je našla rekordnih 109 min in 15 drugih neeksplodiranih sredstev, so poročale tuje tiskovne agencije.

Odlično delo je opravila na severu Kambodže, njena vodja Phanny jo je pohvalila kot »cenjeno partnerko in sodelavko«, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Javnost je o njenem dosežku obvestila belgijska nevladna organizacija Apopo minuli petek, na svetovni dan podgan.

Mine iščejo le pol ure na dan. FOTO: Handout/AFP

Organizacija usposablja velike podgane in določene pasme psov za odkrivanje protipehotnih min in tuberkuloze. Po podatkih organizacije pri različnih projektih sodeluje 300 pri njih usposobljenih podgan. Podgane so namreč prelahke, da bi sprožile protipehotne mine, izsledijo jih lahko hitreje od detektorjev kovin.

Ronin je afriška velika vrečasta podgana, ki na severu Kambodže išče eksplozivna sredstva od avgusta 2021. Je tudi najuspešnejša podgana, ki so jo usposobili pri organizaciji Apopo v 25-letni zgodovini, so sporočili iz organizacije.

Predstavnica organizacije je povedala, da je Ronin verjetno uspešen zato, ker je zelo osredotočen, deloven in usmerjen v reševanje problemov. Je inteligenten in radoveden, iskanje min je zanj zabavna igra.

Kambodža je ena izmed najbolj onesnaženih držav z minami na svetu. FOTO: Handout/AFP

Pred njim je rekordnih 71 protipehotnih min in 38 drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev med petletnim delom našla podgana Magawa. S tem je pomagala očistiti območje v velikosti 42 nogometnih igrišč, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Poginila je leto dni po upokojitvi leta 2021.

Iz Apopa so sporočili, da zagotavljajo, da podgane delajo samo pol ure na dan, in to zgodaj zjutraj. Preostanek dneva počivajo in se igrajo. Izpostavili so, da v iskanju min vidijo obogatitev njihove dejavnosti, saj s tem stimulirajo njihove možgane in nos.

Po koncu več kot 30-letne državljanske vojne leta 1998 je Kambodža ena od najbolj onesnaženih držav z minami na svetu. Smrtni primeri zaradi protipehotnih min in neeksplodiranih ubojnih sredstev so še vedno pogosti. Od leta 1979 so zahtevale okoli 20.000 življenj, dvakrat toliko ljudi je bilo poškodovanih.