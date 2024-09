Podmornica Titan se je pokvarila nekaj dni pred usodnim potopom

Podmornica Titan, ki je lani implodirala med spuščanjem v globine severnega Atlantika, pri čemer je umrlo vseh pet ljudi na krovu, je nekaj dni pred zadnjim potopom menda imela okvaro, poroča BBC. Ameriška obalna straža je namreč v ponedeljek, 16. septembra, začela zaslišanje v zvezi z implozijo zasebne podmornice Titan. Na dvotedenskem zaslišanju o katastrofi bodo zbirali dokaze o tem, kaj je šlo narobe in ali je k nesreči, ki je pritegnila svetovno pozornost, prispevala fizična ali konstrukcijska napaka.

Steven Ross, nekdanji znanstveni direktor podjetja OceanGate, ki je zaradi nesreče svoje podmornice junija lani prekinilo delovanje, je povedal, da je incident oz. okvara povzročila, da so potniki »leteli naokoli«, plovilo pa je trčilo v pregradne stene, pri čemer je en potnik »visel z glavo navzdol«. Dodal je, da ne ve, ali je bil trup podmornice Titan po tem dogodku pregledan zaradi poškodb.

Ross je povedal, da je ekipa za podporo po okvari potrebovala več kot uro, da je podmornico izvlekla iz vode. To se je dogajalo le nekaj dni pred njenim zadnjim potovanjem.

FOTO: Dvids Via/Reuters

Pred tem je v četrtek članica odprave na podporni ladji podmornice na zaslišanju dejala, da je opazovala posadko in potnike, ki so se junija lani odpravili proti razbitini Titanika. »Videla sem pet ljudi, ki so se nasmejani odpravljali na pot. Preprosto veseli so bili,« je pričala Renata Rojas, ki se je odpravi pridružila kot prostovoljka.

Rojasova, ki je bila na površju na podporni ladji, je povedala, da je pred začetkom spusta »vse potekalo zelo gladko«. Vendar pa je v preiskavi dodala tudi, da se spomni, da je podmornica izgubila komunikacijo in da je dejala kolegom, da se posadka ni javila, ter vprašala, kje so. Na dan potopa je imela vlogo pomočnice na platformi. Njena naloga je bila, da čaka, če bi kdo potreboval pomoč.

Implozija podmornice Titan je sprožila vprašanja o varnosti in zasnovi podmornice ter materialih, uporabljenih pri njeni gradnji. Preiskovalci so ta teden poslušali sporočila, ki so jih poslali iz podmornice med njenim spuščanjem proti Titaniku. V njih je posadka nekaj minut pred implozijo sporočila, da »je vse v redu«.

Rojasova je povedala še, da je bila na mostu svoje ladje, ko so izgubili komunikacijo, in da je reševalni protokol svetoval, da počakajo eno uro, saj da bi morda potniki radi preživeli dodaten čas pri raziskovanju svojega cilja: razbitin Titanika. A podmornici se ni uspelo dvigniti na površje.

FOTO: AFP

Rojasova je opisala tudi odpravo iz leta 2021, med katero se spomni, kako je kupola odpadla s podmornice, ko so jo dvigovali iz vode. Povedala je, da so med dvigovanjem podmornice na glavno ladjo izgubili nadzor nad njo. Kupola vakuuma podmornice je počila. »Mislim, da sta bila na kupoli le dva ali štirje vijaki,« je dejala. »Začelo je kapljati, nato je odpadla,« je dodala.

Incident je povzročil, da so na kupolo za naslednje odprave namestili 18 vijakov. Rojasova, ki se sama opisuje kot obsedena z razbitino Titanika, je v preiskavi povedala, da se med svojimi potopi nikoli ni počutila ogroženo. »Zdelo se mi je, da so zelo transparentni glede vsega,« je povedala o obvestilih osebja OceanGate. »Poznala sem tveganje in se kljub temu odločila iti.«

Preiskava se bo nadaljevala prihodnji teden.