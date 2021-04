Pogreb si je ogledalo toliko gledalcev kot poroko

Ob prihodu krste na dvorišče gradu in minuti molka na zahodnem stopnišču kapele svetega Jurija se je zdelo, da se je svet za hip ustavil. FOTO: Adrian Dennis/ AFP

Pogreb valižanske princese Diane 6. septembra 1997 naj bi si po svetu ogledalo kar 2,5 milijarde gledalcev, s čimer je postal kot eden najbolj gledanih dogodkov. Foto Wikipedija

Kate, William in Harry

Oči javnosti so bile uprte tudi v brata, princa Williama in Harryja, ki pa so ju kamere po koncu slovesnosti ujele v pogovoru. FOTO: Gareth Fuller/ AFP

»Ko bodo zgodovinarji nekoč pripovedovali zgodbo o pandemiji, se bo podoba žalujoče kraljice, ki sedi sama, z masko, zagotovo uvrstila med najbolj presunljive,« so v Guardianu povzeli enega od pomenljivih prizorov s pogreba, ki se je najbrž že predvčerajšnjim dotaknil marsikoga. Medtem ko so redke fotografije ujele kraljičin pogled, ga gledalci pred televizijskimi zasloni niso mogli. Obraz sta ji v kapeli svetega Jurija zakrivala klobuk in maska.To je bil gotovo eden najposebnejših kraljevih pogrebov, predvsem zaradi varnostnih ukrepov proti širjenju pandemije novega koronavirusa. Pogrebna slovesnost v kapeli je potekala v družinskem krogu, le v navzočnosti 30 žalujočih, povečini otrok in vnukov kraljevega para ter njihovih življenjskih sopotnikov.Da bi bližnjim prihranil mesto, se je udeležbi sam odrekel britanski premier. Tudi na ozelenjenem dvorišču windsorskega gradu, od koder je krenil sprevod s prinčevimi posmrtnimi ostanki na zelenem land roverju ter princem Charlesom in princeso Anne na čelu, so pripadniki vojaških sil – skupno jih je na pogrebu sodelovalo 730 – morali ohranjati varnostno razdaljo. Ko so se ustavili sredi slavnega zahodnega stopnišča in se je zaslišala topovska salva, je sledila minuta molka, ob kateri se je zazdelo, kot da se je čas ustavil.Samo v Združenem kraljestvu si je pogreb vojvode Edinburškega po televiziji ogledalo več kot 13 milijonov gledalcev oziroma približno toliko kot porokoin, prav tu v kapeli svetega Jurija. Kar je veliko, glede na to, da se je na britansko nacionalno televizijo BBC pred dnevi usulo rekordno število pritožb – kar 109.741 – zaradi spremembe programa na dan Filipove smrti oziroma preobsežnega poročanja o njegovi smrti pa tudi o njegovem življenju.Približno tri milijone manj gledalcev, več kot 10 milijonov je leta 2002 spremljalo pogreb kraljičine mati, po gledanosti pa se zdi še vedno nepresegljivih 31 milijonov, kolikor jih je sledilo pogrebupred 24 leti.Po viharju, ki ga sta gainpovzročila z intervjujem z, so bile oči mnogih, predvsem pa medijev, uprte vin, ki svoje družine ni videl že več kot leto dni. V sprevodu sta stopala za svojim očetom, teto in obema stricema, med njima pa je hodil najstarejši od bratrancev in sestričen,V kapeli sta si sedela nasproti; na eni strani William z ženo Kate, na drugi princ Harry sam. Njegova žena Meghan Markle, ki je noseča in so ji odsvetovali potovanje z letalom, je menda pogrebno slovesnost spremljala po televiziji. Po koncu pogreba so kamere vendarle ujele trenutek, ki so ga mnogi čakali: princa Harryja z bratom in ženo, kako so med pogovorom krenili nazaj proti gradu.Čisto sam je v leseni klopi, stari več stoletij, le dve mesti stran od matere, kraljice Elizabete II., sedel tudi, ki je novembra 2019, dva meseca pred nečakom princem Harryjem, opustil uradne obveznosti zaradi kritičnih odzivov na njegov intervju za BBC o povezavah z ameriškim bogatašem, obtoženim pedofilije,Kraljica je pred dokončnim slovesom od tesnega življenjskega sopotnika na facebooku z javnostjo delila enega njunih srečnih trenutkov na odeji na travi, ko ju je leta 2003 v objektiv na Škotskem ujela. Dekan windsorskega graduse je ob prinčevem odhodu poklonil njegovi »prijaznosti, humorju in človečnosti« ter dejal, da je ljudstvo navdihoval z izjemno vdanostjo njihovi kraljici. Canterburyjski nadškofpa se je zahvalil za »njegovo neomajno vero in lojalnost« in njegovemu »globokemu čutu za dolžnost in integriteto«.