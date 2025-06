Poslovni dogodki nove generacije: ko se posel združi z dobrim počutjem

Danes se vse več podjetij zaveda, da dobro počutje močno vpliva na učinkovitost, storilnost, motivacijo in doseganje poslovnih rezultatov. Vendar dobro počutje ni samoumevno, vanj je treba vlagati in ga krepiti.

Napredna podjetja tako vse bolj razumejo, da sta dobro počutje in čas za sprostitev enako pomembna kot delo samo, in prirejajo poslovne dogodke, ki omogočajo umik, obnovo energije in ponovno vzpostavitev ravnovesja med telesom in umom. V poslu je dobro počutje tako vse bolj strateška naložba in ne več zgolj luksuz. Na osebni ravni pa predstavlja pomemben dejavnik pri doseganju osebnih in poslovnih ciljev ter notranjega zadovoljstva.

FOTO: Rimske terme

V sodobnem svetu, kjer je tempo vedno hitrejši in zahteve vse večje, so prav takšna poslovna srečanja, ki potekajo v živo in povezujejo ljudi, priložnost, da se udeleženci ustavijo in skupaj začrtajo nove poslovne poti. Hkrati odpirajo vrata do večje prepoznavnosti in so priložnost za mreženje in spoznavanje novih poslovnih partnerjev. V Rimskih termah so že davno prepoznali vrednost in potencial takšnih prestižnih poslovnih dogodkov, ki jih za podjetja in vodstveni kader organizirajo že vrsto let ter udeležencem zagotavljajo učinkovito okolje za mreženje, poslovno druženje in sprostitev.

FOTO: Rimske terme

V Rimskih termah lahko priredite različne dogodke, kot so konference, posveti, seminarji, izobraževanje, strateške sestanke, teambuildinge ipd. Ker potekajo v velnes okolju, imajo višjo vrednost; udeležencem omogočajo, da se umaknejo od vsakodnevnih poslovnih pritiskov in v sproščenem okolju razvijajo nove ideje, iščejo rešitve in krepijo medsebojne odnose. Pričakuje vas pet sodobno opremljenih konferenčnih dvoran, pri čemer največja sprejme do 250 gostov, ter 190 udobnih hotelskih sob za prijetno bivanje. Za kulinarično razvajanje pa poskrbi A'la Carte restavracija, kjer so vedno na voljo pestre sezonske in lokalne specialitete, ki jih pripravljajo hišni kuharski mojstri.

Rimske terme – popolno okolje za vaš naslednji poslovni dogodek

Rimske terme niso zgolj lokacija za izvedbo dogodkov – predstavljajo celostno izkušnjo, v kateri se prepletajo poslovna učinkovitost, sprostitev in skrb za dobro počutje. Edinstvena kombinacija bogate zgodovinske dediščine in sodobnega pristopa ustvarja prostor, ki spodbuja ustvarjalnost, fokus in povezovanje med udeleženci. Ta skrbno ohranjeni, a hkrati sodobno zasnovani ambient omogoča izvedbo poslovnih dogodkov na visoki ravni ter ponuja dodano vrednost, ki presega običajna pričakovanja; po uradnem delu se udeleženci lahko sprostijo v moderno opremljenem velnes centru, uživajo v termalnih bazenih z znano zdravilno močjo vode, obiščejo savne ali si preprosto vzamejo trenutek miru v neokrnjeni naravi. Vse to omogoča boljše počutje in dolgoročno večje učinke dogodka.

FOTO: Rimske terme

Doživetje s podaljšanim učinkom V Rimskih termah se posel in sprostitev ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Udeleženci domov ne odidejo le z novim znanjem, temveč tudi z občutkom notranjega miru, povezanosti in navdiha za nove izzive. Povežejo tako na profesionalni kot osebni ravni, kar vodi v boljše sodelovanje in dolgoročno uspešnost.

Zakaj Rimske terme?

Kot butična destinacija Rimske terme združujejo vse elemente za uspešno organizacijo in izvedbo poslovnih dogodkov: sodobno opremljene in svetle kongresne prostore, elegantno in udobno nastanitev, pester nabor velnes tretmajev ter izbrano lokalno kulinariko, ki odraža avtentičnost slovenske gastronomije. Tisto, kar jih resnično ločuje od drugih, je preplet prefinjene tradicije, individualnega pristopa in naravnih danosti, ki skupaj ustvarjajo neponovljivo okolje za izvedbo poslovnih dogodkov na najvišji ravni:

So prejemnik priznanja kongresna zvezda 2024 (nagrada za odličnost): Rimske terme so bile v letu 2024 nagrajene kot najboljši SPA kongresni hotel v Sloveniji, kar potrjuje njihovo predanost kakovosti, inovativnosti in vrhunski storitvi.

Rimske terme so bile v letu 2024 nagrajene kot najboljši SPA kongresni hotel v Sloveniji, kar potrjuje njihovo predanost kakovosti, inovativnosti in vrhunski storitvi. Veljajo za edinstven adults only hotel v Sloveniji: so edini termalni hotel samo za odrasle v Sloveniji. S tem zagotavljajo popoln mir in idealne pogoje za seminarje, konference, delavnice ali sestanke.

so edini termalni hotel samo za odrasle v Sloveniji. S tem zagotavljajo popoln mir in idealne pogoje za seminarje, konference, delavnice ali sestanke. Navdihujoča arhitektura in narava: kongresne dvorane, ki jih odlikujejo naravna svetloba, panoramski razgledi in brezčasna arhitektura, so več kot le prostor za sestanek – so prostor za navdih.

FOTO: Rimske terme

Od poslovnih srečanj do pristnih okusov lokalnega okolja

V izvedbo poslovnih dogodkov vključujejo tudi celovito kulinarično izkušnjo, prežeto s trajnostjo in lokalnim značajem. V navezi z lokalnimi pridelovalci hrane in pijače poslovnim gostom omogočajo, da ob vsakem obroku okusijo najboljše, kar regija ponuja. Poudarek je na svežih, sezonskih in lokalnih sestavinah, kar ne obogati le kulinarične ponudbe, temveč prispeva tudi k ohranjanju okolja.

FOTO: Rimske terme

Poleg gastronomije so gostom na voljo še številne druge aktivnosti, od degustacij, na katerih se spoznavajo z bogastvom slovenskih okusov, obiska zgodovinskih znamenitosti do ustvarjalnih delavnic z lokalnimi umetniki in športnih aktivnosti v naravi – vse v sodelovanju z lokalnimi ponudniki, kar obeta resnično avtentično doživetje.

Vabljeni v oazo sprostitve in naravnih lepot, kjer bodo vaše poslovne ideje dobile popolnoma nov zagon in dimenzijo. Dodatne informacije in kontakti za organizacijo dogodkov so na voljo na spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine so Rimske terme