Postelje v 250.000 kombinacijah

Podjetje Perfecta Dreams je zasnovalo personalizirane postelje, s katerimi uresničujejo individualne potrebe posameznikov. Sistem je zasnovan tako, da si lahko posamezniki posteljo preprosto sestavijo sami iz udobja naslanjača ali z obiskom prodajalne v Cityparku in po novem v Nami.

Najprej lahko posteljo ogrnete z želeno vzglavno stranico, če vam je na primer všeč boemski slog ali pa ste po duši rokerji, bo vzglavna stranica Toledo s starinskimi zlatimi zakovicami prava izbira za vas. S pravo barvo oblazinjenja vzglavne stranice, baze in nogic je lahko prav ta kombinacija popolna za vašo spalnico.

Vaša sanjska postelja vas čaka v Perfecti Dreams. FOTO: Anže Krže/Mediaspeed

Z izbiro ustrezne velikosti lahko izberete takšno posteljo, ki jo dejansko potrebujete in se prilega vašemu prostoru. Baza je tudi izredno pomembna, saj je ravno v njej največja funkcionalna vrednost postelje. Določite lahko tako, v katero so vgrajene žepkaste vzmeti, z elegantnim predalom za shranjevanje, zabojem kot posteljni okvir, z dvižnim letvenim dnom ali na visokih nogicah.

Na koncu izberete material in barvo za popolno estetsko kombinacijo svoje postelje. Iskanje posteljnih nogic je prav poseben detajl, ki zaokroži estetsko komponento postelje. Najdete jih v višini od 3 do 19 centimetrov. Za popoln videz in udobje vam nato manjkata le še kakovostna vzmetnica in nadvložek.

Arhitektka Jana Furman ima zelo dobre izkušnje s Perfecto Dreams. FOTO: Anže Krže/Mediaspeed

Naročnik oglasne vsebine je Hilding Andres