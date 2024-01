Predsednik hrvaškega vrhovnega sodišča: Severina ni majhna nemočna ženska

Potem ko je vrhovno sodišče v Zagrebu v torek objavilo odločitev, s katero je razveljavilo sodbo županijskega sodišča v Splitu o skupnem skrbništvu Severine in Milana Popovića nad sinom Aleksandrom, se je z ostrimi besedami – tudi za sodnike – prek družbenih omrežij oglasila pevka. »Prestala sem vso kalvarijo hrvaškega pravosodja, tako bom šla tudi skozi to. Pravijo, da so sodbo razveljavili iz procesnih razlogov. Je**** postopkovni razlog in korupcija. Enkrat vam je uspelo, tokrat vam ne bo!« je sklenila Severina, ki je vrhovnim sodnikom napisala tudi odprto pismo in jim očitala, da so ji vzeli otroka, da bi popravili proceduralne napake v postopku, ki se je končal pred dvema letoma in pol.

Nihče ni nastrojen proti njej

Za hrvaški portal Index se je zdaj oglasil predsednik vrhovnega sodišča Radovan Dobronić in povedal, da bi se morala pevka obrniti nanj in da ni vesel, da o vsem obvešča v javnost. »Gre za družinski spor glede skrbništva nad otrokom, govoriti o tej temi je občutljivo. Severina je narodna heroina, a jaz se ne strinjam s takim obveščanjem javnosti. O tem se ne bi smelo pisati. Mislim celo, da ona to zlorablja. Bile so obtožbe, da je grozila ... ne vem komu. To zahteva previdnost. Bodite prepričani, da nihče ni nastrojen proti njej. Možne so napake, v nekaterih primerih sistemske, a na koncu o vsem odloča sodišče. O tem se piše le zato, ker je v igri Severina.«

Sodnik je še poudaril, da Severina ni majhna nemočna ženska. »Verjetno je najmočnejša ženska na Hrvaškem, ker je zelo priljubljena, ker je premožna. Jaz bi bil tu zelo previden.« Slednje je sodnik očitno namignil tudi medijem.