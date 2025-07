Kaplja čez rob v Železni Kapli

V nadaljevanju preberite:

Za razumevanje dogodka pri Železni Kapli, ko so močne policijske sile s psi, helikopterjem in letalnikom prihrumele do Peršmanove domačije, sta pomembni dve podrobnosti. Prvič, šlo je za večdnevni Antifašistični tabor Koroške, torej za antifašistično, pretežno študentsko druženje. Drugič, ni šlo za običajno policijsko intervencijo. Šlo je za intervencijo koroškega deželnega urada za zaščito ustavnega reda in boja proti ekstremizmu. Akcijo je vodil Gerold Taschek iz urada za zaščito ustavnega reda in boj proti ekstremizmu. Funkcija v policijskem uradu ni njegova edina javna funkcija.