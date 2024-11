Prestolonaslednik, ki želi kraljevo službo pisati z malo začetnico

Člani britanske kraljeve družine s kraljem Karlom III. so se danes ob londonskem spomeniku Cenotaph v Whitehallu poklonili padlim vojakom pred jutrišnjim dnevom spomina. Kraljica Camilla je manjkala zaradi respiratorne okužbe, že sinoči pa se jim je na slavnostni prireditvi v dvorani Royal Albert Hall, prvem večjem dogodku po daljši odsotnosti, pridružila valižanska princesa Kate. A medijsko pozornost tedna je požel prestolonaslednik, princ William.

Kralj Karel III., princ William in princesa Ana so so se danes udeležili spominske slovesnosti ob Cenotaphu v Londonu, princesa Kate je slovesnost spremljala z balkona vladne stavbe, kot veleva tradicija, z vojvodinjo Edinburško. FOTO: Chris Jackson Via Reuters

Minuli teden se je mudil na štiridnevni turneji v Južni Afriki, ki se je sklenila s podelitvijo njegove nagrade earthshot petim zmagovalcem za inovativne projekte, ki se ukvarjajo z okoljskimi vprašanji. Vendar prestolonaslednik časa ni namenjal le igranju ragbija z lokalnimi šolarji, srečanjem s prostovoljci, ribiči in južnoafriškim predsednikom Cyrilom Ramaphoso, ampak, kot je zapisala poročevalka BBC, tudi medijem, s katerimi je preživel največ časa letos.

Bil je odprt, precej sproščen in je odkrito govoril tako o svojem zasebnem življenju kakor tudi o uradni in neuradni vlogi valižanskega princa in kraljeve družine. Fant, ki je mamo izgubil pri petnajstih letih, je iskreno priznal, da je bilo letošnje leto zaradi ženine in očetove bolezni njegovo najtežje leto, z osebnega vidika zelo brutalno, da pa je na oba zelo ponosen.

Še več pozornosti je vzbudil ob koncu turneje, ko je dejal, da želi svojo kraljevo vlogo uporabiti drugače in jo približati mlajši generaciji. Z besedami: »Poskušam narediti drugače, za svojo generacijo tudi s tem, da to počnem z morda manjšim K v besedi kraljevi, če želite.« Pa tudi z empatijo, za kar počne, mu je resnično mar, saj pomaga vplivati na življenja mnogih. Pomp in kraljeve ceremonije mu niso vedno všeč, a v ospredju so vplivna filantropija, sodelovanje, zbiranje in pomoč ljudem.

Sobotne slovesnosti ob dnevu spomina v Royal Albert Hall se je s člani kraljeve družine ta konec tedna udeležila tudi valižanska princesa Kate, ki naj bi septembra končala kemoterapijo. FOTO: Chris J. Ratcliffe/ Reuters

Manj projektov, a ti bolj učinkoviti

Najbolj dejaven je na področju okoljevarstva, brezdomstva in duševnega zdravja. Še kot vojvoda cambriški je pred desetimi leti s kraljevo fundacijo ustanovil program United for Wildlife, ki naj bi s spodbujanjem sodelovanja v prometnem in finančnem sektorju pripomogel k preprečevanju nezakonitega trgovanja s prostoživečimi živalmi in njihovimi deli.

Prinčevega pokroviteljstva, namenjenega brezdomstvu, je bila prva deležna vodilna dobrodelna organizacija za mlade brezdomce v Združenem kraljestvu Centerpoint, že leta 2017 pa je z ženo Kate in bratom Harryjem, s katerim naj zadnji dve leti menda ne bi govorila, vodil kampanjo Heads Together za odpravo stigme in osveščanja o duševnem zdravju.

Med južnoafriško turnejo je valižanski princ zaigral ragbi na treningu s capetownskimi šolarji in nekdanjim južnoafriškim ragbijistom Tendaijem Mtawariro. FOTO: Esa Alexander/ Reuters

Zdaj kot njegova najbolj prepoznavna projekta slovita omenjena nagrada earthshot za prelomne rešitve za regeneracijo planeta do leta 2030, ki jo je ustanovil pred štirimi leti, in njegov projekt pomoči brezdomcem Homewards. Tega je ustanovil junija lani s kraljevo fundacijo in ciljem dokazati, da je skupaj mogoče končati brezdomstvo; nedavno je nastopil tudi v dokumentarnem filmu mreže ITV, posvečenem tej temi.

Te dni je še povedal, da je njegov cilj voditi oziroma sodelovati pri manjšem številu projektov, s katerimi bi lahko dosegel večji vpliv, in da upa, da bosta z valižansko princeso prihodnje leto skupaj opravljala več javnih dolžnosti. A ob vsem je bil deležen tudi kritik, češ da kot bogati princ z vsemi svojimi privilegiji iz palač in gradov govori, kako narediti svet boljši.

Princ William z letošnjimi finalisti za nagrado earthshot, ki je eden od njegovih najprepoznavnejših projektov, v nacionalnem botaničnem vrtu Kirstenbosch v Cape Townu. FOTO: Jerome Delay/AFP

Tudi južnoafriško turnejo je začel sredi medijskih obtožb oziroma preiskave televizijske mreže Channel 4 in časnika Sunday Times. Vojvodstvi Lancaster in Cornwall kralja in njegovega dediča naj bi zaslužili milijone funtov na račun poslov z javno financirano nacionalno zdravstveno službo (NHS) in drugimi ministrstvi, ki imajo omejena sredstva, dobrodelnimi organizacijami, javno financiranimi šolami in drugimi najemniki, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Posestvi sta oproščeni plačila davka, njihovo poslovanje ni javno razkrito.

Medtem ko se kraljeva družina očitkov in kritik brani, da z dobičkom financirajo svoje javne dobrodelne in zasebne dejavnosti, so vse glasnejši zagovorniki reforme, tudi odprave vojvodstev.