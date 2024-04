Prisluhnite novi seriji podkastov Deloindom o kakovosti bivanja

Uredništvo Deloindoma bo vsakih 14 dni, ob torkih zvečer, objavljalo podkaste o gradnji, prenovi, opremljanju, zanimivih navadah Slovencev ... S pomočjo različnih strokovnjakov (arhitektov, nepremičninskih agentov, energetskih svetovalcev ...) bodo osvetljevali in poglobljeno razpravljali o aktualnih temah ter predstavili tudi nekatere osebne zgodbe, kjer bodo sogovorniki iz prve roke z nami delili izkušnje z gradnjo oziroma prenovo svojih domov.

Podkasti bodo namenjeni širši, laični javnosti – ne le graditeljem, pač pa vsem, ki cenijo kakovost bivanja.

Pogovore bo vodila mlada, a izkušena arhitektka

Voditeljsko vlogo bo tokrat prevzela arhitektka Nina Štajner. Diplomirala je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter se izobraževala na Tehnični univerzi v Pragi, za svoje diplomsko delo pa prejela tudi nagrado za perspektivni interier leta 2012 v okviru Meseca oblikovanja. Nekaj let je preživela tudi na Kitajskem, kjer je arhitekturo doživela še z nekoliko drugačnega zornega kota. Leta 2012 je ustanovila biro NIŠA arhitektura, kjer s sodelavko Matejo Katjo Vrtovec Jerančič oblikujeta arhitekturne rešitve za opremo novogradenj, načrtujeta prenove nepremičnin ter ustvarjata scenografije za reklame in dogodke. Povsem tuja pa ji ni niti novinarska vloga, saj je vrsto let ustvarjala blog ter pisala članke za druge medije.

Pogovor z Nino Štajner in urednico spletne strani Deloindom.si Katjo Žnidar pred začetkom objavljanja podkastov o kakovosti bivanja si lahko ogledate v videu.

Serija desetih podkastov

Teme bodo razdeljene v dva sklopa. V prvem, pomladnem, bodo v ospredju ta čas aktualne tematike – načrtovanje in oprema počitniških stanovanj, ureditev balkonov in teras, ob koncu ogrevalne sezone bodo primerjali različne ogrevalne sisteme ter razpravljali o smotrnosti domačih sončnih elektrarn. Čez poletje bo nato sledil kratek predah, jeseni pa drugi sklop podkastov. Tukaj bodo v ospredju montažne hiše, prenove starejših nepremičnin, pod drobnogled bodo vzeli trende pri opremljanju ter govorili o oddajanju nepremičnin in nekaterih zanimivih navadah Slovencev.

Prva epizoda bo objavljena že prihodnji torek, 16. aprila, ob 19. uri, v njej pa bo govor o večni dilemi – hiša ali stanovanje. Sogovorniki so razpravljali o prednostih in slabostih ene in druge možnosti ter podali nekaj iztočnic za premislek, ki bi ga moral opraviti vsak kupec ali najemnik nepremičnine, ko se odloča za nov dom. Gosta prvega podkasta sta bila arhitekt Andrej Mercina iz biroja Triiije ter Teja Majcen Pušnik iz nepremičninske agencije Baza.

Vabljeni k poslušanju – vsakih 14 dni, ob torkih zvečer.