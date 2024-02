Propagandist iz apartmaja v moskovskem hotelu Ritz

Če je bilo v preteklih dneh še nekaj negotovosti, ali bo Tucker Carlson, nekdanji novinar televizijske mreže Fox, zares opravil intervju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, zdaj dvomov ni več, saj so intervju potrdili tudi v Kremlju. Oziroma nekaj neznank še ostaja, kajti Dimitrij Peskov, ki skrbi za Putinove stike z javnostjo, je dejal, da je bil intervju pravzaprav že opravljen, ni pa pojasnil, kje in kdaj bo objavljen.

Ker so Carlsona lani na Fox TV odpustili, niti formalno nima statusa novinarja, pa tudi sicer je bil označen predvsem za propagandista. Tudi kar zadeva rusko invazijo v Ukrajini, kjer že vse od začetka napada nasprotuje ameriški vojaški in finančni pomoči Ukrajini in bolj ali manj zagovarja ruske izgovore za napad.

Ko je napovedal intervju s Putinom, so se nanj usuli očitki, da je to podobno, kot če bi kdo iz zahodnih medijev naredil intervju s Hitlerjem leta 1940. Carlson se brani, češ da je bilo opravljenih nešteto intervjujev z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, z izjemo ruskih medijev pa ni nihče želel prisluhniti Putinovim argumentom.

Na zasebni spletni strani

Kar seveda spet ni res. Vse od prvega dne napada na Ukrajino so v večini evropskih in ameriških medijev poskušali pred mikrofon in kamero dobiti ruskega predsednika, da bi pojasnil svoje ravnanje, vendar to nikomur, niti BBC in CNN, ni uspelo. Kot je dejal Steve Rosenberg, urednik BBC za Rusijo, so v zadnjih osemnajstih mesecih vložili vrsto prošenj za intervju, a je bil odgovor vedno kategoričen ne.

To je potrdil tudi Peskov, ki je ob tem dejal, da prošnjam za intervjuje ni mogoče ugoditi, ker naj bi bili zahodni mediji pristranski, Carlsonu pa so ugodili, ker so njegova stališča do vojne v Ukrajini drugačna. Skoraj ne gre dvomiti, da je Carlson vprašanja Putinu poslal vnaprej, prav tako zelo verjetno med njimi ni provokativnih tem, med drugim o usodi številnih ruskih novinarjev, ki so si drznili podvomiti o Putinovih političnih odločitvah.

»To je neverjetno. Tako kot še na stotine drugih ruskih novinarjev sem morala tudi sama zapustiti Rusijo, saj bi me sicer strpali v ječo, zdaj pa nas tale Putinu naklonjeni propagandist iz apartmaja v moskovskem hotelu Ritz, ki stane tisoč evrov na noč, podučuje o profesionalnem novinarstvu,« je svojo jezo izrazila novinarka Jevgenija Albats.

No, vse naj bi bilo jasno v prihodnjih dneh, ko naj bi bil intervju objavljen. Carlson je napovedal, da si ga bo mogoče ogledati na njegovi zasebni spletni strani, in sicer bo objavljen brez rezov ali drugačnih posegov v posneti material, prav tako bo ogled brezplačen.