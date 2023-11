Prvi evropski energetsko samozadosten stadion

Čeprav je bil stadion doslej že trikrat posodobljen, nazadnje v začetku tega stoletja, še vedno več kot devet desetletij nima veliko tega, kar imajo najsodobnejše športne arene podobne velikosti. Avstrijska nogometna zveza in številni drugi bi radi imeli na Dunaju nov velik stadion, a je kot vedno ovira denar. V uradu dunajskega deželnega ministra za socialo, zdravje in šport Petra Hackerja, člana socialdemokratske stranke, pravijo, da bi zdaj, po več letih skokovite inflacije, gradnja tako velikega objekta s 50.000 sedeži, ki bi ustrezal najnovejšim mednarodnim standardom, stala vsaj 800 milijonov evrov. Ker zvezna vlada in nogometna zveza nimata toliko sredstev, se je mesto Dunaj odločilo posodobiti stari stadion. Kar pa ni preprosta naloga, med drugim zato ne, ker je to zaščiten kulturni spomenik, posebno fiksna streha, ki je bila dodana ob drugi posodobitvi v osemdesetih.

Letošnje analize objekta so pokazale, da lahko temelji, konstrukcijsko jedro in streha brez večjih težav zdržijo vsaj do leta 2060. FOTO: David Bohmann

Analize objekta, opravljene v začetku tega leta, so pokazale, da lahko temelji, konstrukcijsko jedro in streha brez večjih težav zdržijo vsaj do leta 2060. Hacker je nato septembra napovedal veliko fotovoltaično elektrarno na strehi. Stadion bo proizvedel dovolj energije za svoje potrebe skozi vse leto, celo več od lastne porabe. Naložba v elektrarno, vredna 12 milijonov evrov, bi se morala povrniti v nekaj letih.

Sandra Hofmann, direktorica podjetja, ki upravlja dunajske športne objekte, pojasnjuje, da bo fotovoltaična elektrarna na strehi stadiona na leto proizvedla 4377 megavatov električne energije, kar je približno 800 megavatov več od trenutne letne porabe. Presežek bodo porabili za potrebe kopališča Stadionbad v neposredni bližini, ki je eno izmed številnih javnih kopališč na Dunaju in eno največjih v Evropi, z dvema olimpijskima in več drugimi bazeni na skupno 1,3 hektara površine. Naenkrat lahko sprejme 6500 kopalcev. Dodatno energijo za ogrevanje stadiona in toplo vodo bodo pridobivali iz geotermalnih črpalk, pa tudi iz podtalnice. V Hackerjevem uradu pravijo, da je celotna naložba v energetske objekte stadiona okoli 90 milijonov evrov.

Od Rolling Stonesov do papeža Janeza Pavla II. Stadion se imenuje po slovitem avstrijskem nogometašu in mednarodno uspešnem trenerju Ernstu Happlu (1925–1992). Graditi so ga začeli konec leta 1928. Prve tekme so bile na njem odigrane poleti 1931. Od šestdesetih let do danes je bilo tam šest finalov evropskega nogometnega pokala, pa tudi finale evropskega nogometnega prvenstva leta 2008, v katerem je Španija z 1: 0 premagala Nemčijo. Na stadionu so potekali nekateri veliki boksarski in teniški dvoboji ter atletski turnirji, leta 1985 v posebej postavljenem bazenu tudi vaterpolske tekme evropskega prvenstva v plavanju in drugih vodnih športih. V zadnjih desetletjih je bil prizorišče velikih koncertov – prvega so julija 1982 imeli Rolling Stonesi, nato so na odru praterskega stadiona nastopili David Bowie, Pink Floyd, Michael Jackson, Dire Straits, Tina Turner, Genesis, Guns n' Roses, Bon Jovi, Eros Ramazotti, Elton John, trije tenorji, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti in José Carreras ... Včasih so tam množične prireditve, kot je bil septembra 1983 katoliški dan s papežem Janezom Pavlom II.

Druga in tretja faza: premična streha in premične tribune

Mestni očetje načrtujejo že drugo fazo posodobitve, zato imajo, kot pravijo, konstruktivne pogovore z zveznim zavodom za varstvo kulturnih spomenikov. Tema: kako bi postavili premično streho, s katero bi po potrebi, na primer ob padavinah, hladnem vremenu ali močnem vetru, pokrili celoten stadion. Fiksna streha zdaj namreč ščiti le tribune za gledalce.

Takole bo videti streha po namestitvi fotovoltaičnih panelov. FOTO: Arhiv mesta Dunaj

S premično streho bi lahko organizirali več koncertov in drugih kulturnih dogodkov, ki so v zadnjih desetletjih pogosto na velikih stadionih, tako bi bili mogoči tudi v hladnejših, deževnih spomladanskih in jesenskih dneh. Koncerti so vir večine prihodkov marsikaterega velemestnega stadiona. Markus Ornig, vodja stranke NEOS, manjšinskega partnerja socialdemokratov v dunajski mestni oziroma deželni vladi, navaja, da prinesejo kar 93 odstotkov prihodka nekaterih stadionov.

Mesto Dunaj je zagnalo projekt, s katerim bo stadion postal tudi elektrarna, in to ne prav majhna.

V tretji fazi posodobitve stadiona Ernsta Happla bodo iskali rešitev za precej veliko razdaljo med tribunami in nogometnim igriščem. Stari stadioni, kot je ta, imajo okoli zelenice atletsko stezo, na novih pa so gledalci veliko bližje igrišču. Možna rešitev so premične tribune. Vse našteto ni majhna naložba, a je v celoti gledano veliko cenejša od gradnje novega stadiona.

Na nekaterih starih stadionih manj škodljivih izpustov