TV namigi: serija Pingvin, katastrofa v Severnem morju in en dan s Cléo

Petek, 20. septembra

Pingvin (Premiera)

Max in HBO ob 20.00

The Penguin. ZDA, 2024. 1/8. Režija: Craig Zobel. Igrajo: Colin Farrell, Clancy Brown, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Mark Strong, Shohreh Aghdashloo, Carmen Ejogo, Deirdre O'Connell. TV serija. 65 min.

Naslednje poglavje v epski sagi Matta Reevesa o Batmanu je kriminalna drama, ki spremlja Oswalda »Oza« Cobba med bojem za oblast v mestu Gotham.

Pingvin je zlobni negativec iz Gothama, ki se ga mnogi spomnijo v podobi Dannyja DeVita iz Burtonovega filma Batman se vrača (1992), v zadnjem Batmanu iz leta 2022 pa je Oz postal Colin Farrell. Oz je zdaj dobil svojo serijo, Colin pa je ponovil svojo vlogo, čeprav ga bo pod goro prostetike skorja nemogoče prepoznati.

Zgodba se odvija po dogodkih iz Batmana. Oz skuša zapolniti praznino, ki je nastala po smrti kriminalnega šefa Carmina Falconeja in se poda v boje za oblast v mestu Gotham. Rad bi svoji materi Francis (Deirdre O'Connell) končno omogočiti življenje, ki ji ga je vselej obljubljal. Toda najprej se mora soočiti z novimi in starimi sovražniki.

Kritiki so pohvalili serijo v italijansako-gengsterskem duhz, Colinovo vlogo primerjali s Tonyjem Sopranom ali Vitom Corleonejem in še posebej opazili mlado Cristin Milioti kot Carminovo hčerko in psihopatsko morilko.

Severno morje

TV SLO 2 ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nordsjøen. Nor., 2021. Režija: John Andreas Andersen. Igrajo: Kristine Kujath Thorp, Henrik Bjelland, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Bjørn Floberg. Akc. film. 110 min

Severno morje. Foto TVS

Norvežani so v zadnjih letih obudili žanr filma katastrofe, ki se lahko primerja z ameriško produkcijo. Tokrat nevarnost grozi iz vira norveškega bogastva – zajetnih zalog surove nafte pod dnom Severnega morja.

Film odprejo dokumentarni posnetki o začetkih črpanja nafte v Severnem morju, ki je Norveški prinesel nesluten gospodarski razvoj. V uvodu se nakazuje tudi zapleten sistem odločanja in delitve dobičkov od črpanja.

Sedanjost. Spoznamo Sofijo in Arthurja, nadobudna znanstvenika, ki upravljata podvodnega robota, namenjenega kompleksnim opravilom v konstrukcijah naftnih ploščadih. Zazvoni alarm. Pred vstopom v helikopter, s katerim bosta odletela na poškodovan objekt sredi morja, morata podpisati sporazum o zaupnosti in nerazkrivanju. O preteči katastrofi ne smeta obvestiti nikogar, čeprav grozi največje izlitje nafte vseh časov!

Cléo od petih do sedmih

TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Cléo de 5 à 7. Fr., 1962. Režija: Agnès Varda. Igrajo: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray, Dorothée Blanck, Michel Legrand. Kom. 90 min.

Kinoteka: Cléo od petih do sedmih. Foto TVS

Na Televiziji Slovenija naslednje tri petkove večere posvečajo klasikam ene najpomembnejših avtoric francoskega filma, Agnès Varda. O samosvoji režiserki, ki je postala feministična ikona, so se v oddaji Televizorka 10 minut pred filmom pogovarjali s filmsko kritičarko Anjo Banko.

V klasiki francoskega novega vala spremljamo dve uri v življenju mlade pariške pevke Cléo Victoire (Corinne Marchand) na dan, ki ni le eden od mnogih, temveč najdaljši dan njenega življenja. Pričakuje namreč izvide usodne preiskave in je prepričana, da ima neozdravljivega raka, ki jo bo iztrgal iz življenja, kakršno ji je ljubo. Med klatenjem po Parizu uživa v svobodi, lepoti, mladosti in slavi, preden jih – morda – izgubi.