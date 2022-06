Prvi korak v pravo smer: končno boste zadihali!

Zakaj bi ogromno prostega časa porabili za čiščenje in pospravljanje stanovanja, če bi ga lahko izkoristili za bolj zabavne dejavnosti? Da bo vaš dom vedno tako brezhibno urejen kot v kakšni reviji, potrebujete nekaj organizacije. Predvsem pa morate staviti na prave gospodinjske pripomočke, ki vam bodo učinkovito olajšali najbolj zahtevna opravila.

Pripomoček, ki navdušuje: brezžični ročni sesalnik Triflex HX2

Ali še vedno težek sesalnik s kablom vlečete po vsem stanovanju? Ne zgolj njegova teža – najslabša lastnost klasičnih sesalnikov je električni kabel: pogosto je prekratek in se med sesanjem zatika za pohištvo. In prav sesanje, ki bi moralo postati hitro vsakdanje opravilo, je vedno veljalo kot nadloga, ki jo stežka in z veliko potrpljenja opravljamo ob koncih tedna. Da, ravno takrat, ko bi morali prosti čas namenjati bolj zabavnim stvarem.

Na srečo najnovejši tehnološki pripomočki sesanju dodajajo čisto novo dimenzijo. In če je ta podpisana z vrhunsko blagovno znamko Miele, dvomov ni več. Sesanje bo kmalu postalo vaše najljubše domačo opravilo.

Kako je to mogoče?

Sesalniki Miele Triflex HX2 so razviti in izdelani v Nemčiji. FOTO: Miele

V prvi vrsti zato, ker njihov brezžični ročni sesalnik Triflex HX2 zagotavlja neskončno moč sesanja brez kabla in brez tekmovanja s časom. Triflex HX2 je namreč opremljen z zamenljivim litij-ionskim akumulatorjem Varta, ki zagotavlja dolgo brezskrbno sesanje do 60 minut.1 Tudi če boste potrebovali več časa, ne boste imeli težav, saj boste imeli na voljo dodatni akumulator in polnilno enoto. Tako boste čas delovanja sesalnika podvojili na do 120 minut.2

To pa še zdaleč ni njegova glavna prednost. Ker deluje na akumulator, je bolj fleksibilen in boste z njim lažje drveli po stanovanju. Odlikuje ga tudi izjemna moč in inovativni dizajn 3 v 1. Sesanje bo resnično postalo otročje lahko.

Patentirani Mielejev dizajn 3 v 13 se bo vedno prilagodil vašim potrebam pri čiščenju in tako omogočal, da boste brez truda odstranili ves prah in umazanijo. V načinu za doseg brez kabla boste dosegli še najbolj oddaljene kotičke. V načinu za kompaktnost s solo enoto PowerUnit boste posesali drobtine s kavča in prah z avtomobilskih sedežev. V načinu za udobje pa boste sesali večje površine.

In kako boste dejansko resnično zadihali? Tako, da boste uživali v 99,999-odstotni učinkovitosti filtriranja. Filter HEPA Lifetime zadrži tudi najmanjše delce prahu.4 Obenem iz zraka odstrani alergene in viruse ter tako prispeva k higieni zraka v bivalnem okolju.

Kateri brezžični ročni sesalnik vam najbolj ustreza? Triflex HX2 je na voljo z različno opremo – tako zlahka najdete brezžični ročni sesalnik, ki najbolj ustreza vašim potrebam pri čiščenju in dosega odlične rezultate.

Doma bo po novem vedno kot iz revije. Zlahka boste lahko ujeli popolno fotografijo za Instagram. FOTO: Depositphotos

In zdaj bo organizacija lažje stekla

Ko boste prijeli v roke vrhunski Triflex HX2, se vam bo odprl popolnoma nov svet, predvsem pa boste spoznali novo strategijo sesanja. Ker je tako praktičen in fleksibilen, ga boste z veseljem vzeli v roke sproti, ko boste zagledali kakšno smet na tleh. Na hitro boste tako zelo učinkovito posesali in ves teden vzdrževali popolno podobo bivalnega okolja. Torej, brez težkega prenašanja sesalnika po prostorih in spotikanja čez dolg električni kabel. Sesanje bo postalo čisto drugačna vsakodnevna rutina, ki vam bo končno zagotovila več prostega časa ob koncih tedna.

1 Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL.

2 Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL in pri uporabi dveh akumulatorjev.

3 Patent: DE 10 2016 105 475 B4.

4 Velja za izbrane modele po EN 1822/2011 in IEC 62885-4.

Naročnik oglasne vsebine je Miele