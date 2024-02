Prvo pismo Nobelove nagrajenke po treh letih

Tri leta po tem, ko je bila z vojaškim udarom odstavljena z oblasti, je družina Aung San Su Či prejela prvo potrditev, da je 78-letna Nobelova nagrajenka za mir živa. Njen sin Kim Aris, ki živi v Združenem kraljestvu, je v začetku januarja prejel ročno napisano pismo, v katerem je prepoznal pisavo svojo matere. To je bila prva neposredna komunikacija z zaprto politično voditeljico, odkar jo je vojska 1. februarja 2021 odstavila z oblasti . V pismu je navedeno, da ima težave z zobmi in osteoporozo, a da je sicer dobro, je za Sky News povedal njen sin, ki je poudaril, da je mamin duh kljub zdravstvenim težavam močan.

Pozivi k izpustitvi

Aung San Su Či prestaja 33-letno zaporno kazen zaradi korupcije, a njeni podporniki trdijo, da so si obtožbe izmislili, da bi jo lahko odstavili z oblasti. Vojaška hunta, ki močno omejuje njene stike z zunanjim svetom, ji je tokrat prvič dovolila, da prejme paket od svoje družine, in ji dala dovoljenje, da napiše pismo. Kot je še povedal Kim Aris, sorodniki ne vedo, kje je zaprta. »Ne vem, ali je ločena od drugih ali v samici, ali pa so ji zgradili ločeno celico, kot so jo naredili v preteklosti. Vem, da nikoli ni sprejela nobene prednostne obravnave v primerjavi z drugimi zaporniki.« Aris je še povedal, da njegova mati svojih odvetnikov ni videla že več kot eno leto, njen edini stik z zunanjim svetom pa je bil obisk tajskega zunanjega ministra, ki se je srečal z njo julija lani, piše Sky News. Kim Aris je ponovno pozval k njeni izpustitvi, včeraj je namreč minila tretja obletnica državnega udara, ki je sprožil začaran krog nasilja v državi jugovzhodne Azije.

Kim Aris (47) je svoje življenje preživel v senci svoje mame in šele pred meseci stopil v središče pozornosti, da bi pomagal svoji materi in ljudem v Burmi.