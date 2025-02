Kam na pustovanje? K butalskemu medvedu, na kurentovo tržnico, k laufariji ...

Tako kot vsako leto bodo tudi letos po celotni Sloveniji potekali pustni karnevali. Ker bo katoliški praznik velike noči letos 20. aprila (tradicionalno na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni), pustna sobota in nedelja padeta na 1. in 2. marec, 4. marca pa jima bo sledil pustni torek.

Vsako leto se na pustnih karnevalih zberejo najrazličnejši liki. Najbolj priljubljene maske med otroki so še vedno superjunaki in policisti za dečke ter boginje, faraonke in metulji za deklice, pri odraslih ženskah in moških pa je izjemno pogosto še zmeraj povpraševanje po maskah iz južnokorejske serije Squid Game, so za Delo povedali v trgovini Magic Shop. Med odraslimi so že več let najbolj iskani tudi kostumi, ki odražajo stil sedemdesetih in osemdesetih let, so dodali.

Laufarji v Cerknem že po novem letu

Pripravljanje laufarjeve maske na Cerknem. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Pustno rajanje se je marsikje po Sloveniji že pričelo. V Cerknem se prvi laufar prikaže že na prvo nedeljo novega leta, vsako naslednjo se mu jih pridruži več, dokler se ne zbere vseh 25 članov »laufarske družine«.

Na pustno nedeljo ob 14. uri bodo na karnevalu v Cerknem laufarsko družino javno obsodili za vse neumnosti, ki so jih člani počeli v minulem letu. Pustovanje za otroke bo v Cerknem potekalo že v soboto popoldne, zvečer pa se bo odvil ples v maskah.

Cerkljanska laufarija je od februarja 2012 vpisana v slovenski Register nesnovne dediščine. Z odlokom slovenske vlade je bila leta 2014 razglašena za nesnovno dediščino državnega pomena.

Kurentova tržnica in nočni spektakel

Potovalni vodnik Lonely Planet je ptujsko kurentovanje, ki je z letom 2017 postalo del Unescovega seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva, umestil med deseterico najbolj zanimivih karnevalov. Na pustno soboto bodo na Ptuju organizirali kurentovo tržnico s kulinaričnimi dobrotami in sejem domačih rokodelcev, ki jima bo sledilo pustno rajanje za otroke.

Ob 19. uri bo na Mestnem trgu potekal nočni spektakel z ognjeno predstavo, krampusi, kurenti in koranti, v nedeljo pa se bo mednarodna karnevalska povorka pričela ob 13. uri

»PUSTulejtja« v Cerknici

V Cerknici bodo letos praznovali okroglo 50. obletnico. Od prvega pustovanja torej mineva že pol stoletja oziroma »PUSTulejtja«, kot bi dejali Cerkničani. Na nedeljski povorki, ki se bo začela ob 12.32, bodo zimo preganjali z novo veliko figuro butalskega medveda, prvič pa se bodo na karnevalu predstavile tudi butalsko-kranjske čebele v svojem čebelnjaku, je zapisano na spletni strani pusta v Cerknici.

Coprnica Uršula na pustovanju v Cerknici. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Med debelim četrtkom, 27. februarja, in pepelnično sredo, 5. marca, se bodo v Cerknici odvili tudi številni drugi dogodki od tradicionalnega »žaganja babe« do otroške maškarade.

Pustovanje bo potekalo tudi na Gorenjskem, in sicer v Kranju, kjer bodo sobotno rajanje, ki se bo predvidoma odvilo med 10.30 in 12.30, pospremili Čuki. Na Primorskem se bo pustni karneval v Kopru pričel ob 11. uri, zvečer pa bodo nastopili Kingstoni in Colonia.