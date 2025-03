"Razvili smo slušne aparate, ki veljajo za najpametnejšo rešitev za sluh"

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima več kot 430 milijonov ljudi po svetu že težave s sluhom, in ocenjuje se, da bo do leta 2050 vsak deseti človek trpel zaradi okvare sluha.

A večino težav s sluhom lahko rešimo s pomočjo slušnih aparatov, vendar ljudje z okvaro sluha pogosto odlašajo z iskanjem pomoči tudi več let. Da to lahko pripelje do socialne izolacije, težav v vsakdanjem življenju in celo kognitivnih motenj, pravi Lukas Schinko, CEO Neuroth Group. Z njimi smo se pogovarjali o 117-letnici podjetja, najnovejših rešitvah na področju sluha, obisku v Sloveniji in ekskluzivni blagovni znamki pametnih slušnih aparatov Viennatone.

Lukas Schinko je četrta generacija na čelu podjetja, ki ga je leta 1907 ustanovila njegova praprababica Paula Neuroth, ki je tudi sama trpela zaradi izgube sluha. Schinko je vodenje družbe od svoje matere prevzel leta 2011, ko se je podjetje že širilo v tujino. Na prelomu tisočletja so tako odprli prve poslovalnice v Švici, leta 2008 v Sloveniji, pozneje, leta 2014, pa še v Nemčiji. Danes imajo približno 1300 zaposlenih in več kot 280 slušnih centrov v Avstriji, Švici, Lihtenštajnu, Nemčiji, Sloveniji, Hrvaški, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Nedavno so pri nas odprli že 17. slušni center, Slovenijo pa so izbrali tudi za svoj prestižni dogodek, prvi Neuroth Summit.

"Gre za pametno slušno rešitev, ki raste z uporabnikom, saj uporabniki lahko začnejo z osnovnejšo tehnologijo, se postopoma navadijo na napravo in jo nato poljubno nadgradijo glede na svoje potrebe," pove Lukas Schinko, CEO Neuroth Group.

Vaše podjetje se že 117 let ukvarja s slušnimi aparati, zato verjamem, da nam lahko orišete razvoj slušnih aparatov skozi čas. Katere tehnološke inovacije so najbolj vplivale na njihov napredek?

Ko je moja praprabica ustanovila podjetje, so bili slušni aparati v primerjavi z današnjimi ogromne in nerodne naprave. Brez dvoma je bil prvi večji preboj v devetdesetih letih, ko so se slušni aparati digitalizirali, kar je omogočilo naprednejšo obdelavo zvoka (pred tem je bila obdelava signala analogna). Pri tem je zanimivo, da se številne industrije digitalizaciji posvečajo šele danes, na področju slušnih aparatov pa se je to dogajalo že pred 35 leti, kar priča o njihovi tehnološki naprednosti. Okoli leta 2007 je vstopila še brezžična tehnologija in danes so slušni aparati popolnoma brezžično povezljivi. Še en pomemben mejnik je bil pred približno osmimi leti, ko so polnilne baterije začele nadomeščati klasične. Trenutno pa smo približno tri leta sredi zares velikega tehnološkega preskoka, saj umetna inteligenca (UI) intenzivno vstopa tudi na področje slušnih aparatov. Tako smo trgu nedavno predstavili slušne aparate Viennatone, podprte z umetno inteligenco, z možnostjo nadgradnje, ki so popolnoma prilagojeni sodobnemu življenjskemu slogu. Gre za produkt, ki je ekskluzivno dostopen le pri podjetju Neuroth.

Lahko razložite kaj več o slušnih aparatih Viennatone? Za koga so najbolj primerni? Kako delujejo?

Ponosen sem, da smo ekskluzivno pri nas razvili slušne aparate, ki trenutno veljajo za najpametnejšo rešitev za sluh na trgu v Evropi in ponujajo možnost, da jih nadgradite in še bolj prilagodite svojemu življenjskemu slogu in osebnim potrebam ter tako izkusite še večje udobje pri njihovi uporabi. Zavedamo se namreč, da so med našimi uporabniki tako starejši posamezniki kot tudi mnogi drugi, ki imajo težave s sluhom in so hkrati še vedno zelo vpeti v svoje delovne aktivnosti, zato potrebujejo bolj prilagojene slušne rešitve. S slušnimi aparati Viennatone tako nagovarjamo predvsem posameznike med 50. in 65. letom, ki imajo težave s sluhom, so še vedno zelo aktivni in hkrati digitalno naravnani. Bistvo teh pametnih slušnih aparatov je namreč, da so popolnoma prilagojeni uporabnikovim potrebam in življenjskemu slogu. Vemo tudi, da pogosto odločitev za slušni aparat ni lahka, zato smo se s tem produktom še bolj približali ljudem. Gre za pametno slušno rešitev, ki raste z uporabnikom, saj uporabniki lahko začnejo z osnovnejšo tehnologijo, se postopoma navadijo na napravo in jo nato poljubno nadgradijo glede na svoje potrebe. Slušni aparati Viennatone so v ušesu, zelo majhni in praktično nevidni.

Slušni aparati Viennatone so v ušesu, zelo majhni in praktično nevidni.

Kako je z dostopnostjo pametnih slušnih aparatov Viennatone v Sloveniji?

Veseli smo, da smo slušne aparate Viennatone že pred nekaj meseci lansirali na trg v Avstriji, Nemčiji in Švici, zdaj pa so na voljo tudi pri vas, v Sloveniji, in sicer od 17. marca 2025 naprej. Tukaj bi poudaril, da je Neuroth tudi pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za medicinske pripomočke – slušne aparate. Zdravnik specialist otorinolaringolog tako v primeru naglušnosti ugotovi, da bi vam slušni aparat lahko pomagal, in izda naročilnico za slušni aparat. Vse informacije glede tega pa lahko posameznik prejme tudi v Neurothovih slušnih centrih.

FOTO: Neuroth

Obstaja še en pomemben mejnik v Sloveniji. V 17 letih delovanja pri nas ste nedavno v Šiški odprli že 17. slušni center, ki stopa ob bok tistim na Dunaju, v Ženevi in Zürichu. Zakaj je ta center drugačen?

Najprej naj poudarim, da smo v podjetju, brez izjeme, osredotočeni predvsem na zagotavljanje vrhunske kakovosti v vseh centrih in pri ponujanju naših storitev. Slušni center v Šiški pa se od drugih v Sloveniji razlikuje po tem, da je bila zanj izbrana lokacija, ki je zelo preprosto dostopna. Tako smo zelo ponosni, da smo s tem centrom prišli še bližje ljudem, ki potrebujejo našo pomoč.

Načrtujete nadaljnje širjenje vaše mreže pri nas?

FOTO: Neuroth

Da. V prihodnjih letih načrtujemo tudi mobilne točke, pri čemer bomo v vozilu ponudili testiranje sluha. Tako bomo dosegli vse ljudi, tudi tiste, ki ne zmorejo priti v centre ali jim je lažje, da mi pridemo bližje k njim.

Za zaključek poglejmo še v prihodnost. Prav v Sloveniji ste imeli namreč pred kratkim pomembno srečanje vseh zaposlenih, na katerem ste postavljali dolgoročne (petletne) cilje podjetja. Zakaj prav Slovenija?

Slovenija je za nas izredno pomemben trg, zato smo izbrali prav vašo deželo za prvo prestižno srečanje vseh zaposlenih, prvi Neuroth Summit, na katerem smo z več kot 1000 zaposlenimi pregledali strategije, vrednote in postavljali cilje za prihodnje petletno obdobje, vse do leta 2030. Pri tem bi poudaril, da naša najvišja prioriteta tudi v prihodnosti ostaja zmanjšanje stigme uporabe slušnih aparatov. Prav zato bo naša pozornost usmerjena še naprej na nove tehnologije, ki jih bomo prilagajali uporabnikom. Najnovejši slušni aparati, ki sledijo najnovejšim trendom, so torej slušni aparati znamke Viennatone – nov in edinstven pristop na področju slušnih aparatov, ki se bo v prihodnosti še razvijal.

