Recepti za odlične namaze za kruh z drožmi

Rezina kruha z …? To je največja jutranja dilema, in da ne bi vsako jutro hiteli in z obupom zrli v hladilnik, berite naprej. Vaši zajtrki bodo dobili čisto nov kulinarični zalet.

Osnova za uspešen zajtrk: vrhunski kruh z drožmi

Rezino kruha za zajtrk imamo praktično zapisano v slovenskem DNK-ju. In ker lahko na prodajnih policah izberemo prvovrstni Žitov kruh z drožmi Drožnik, smo že na pol poti do vrhunskega zajtrka.

Zakaj kruh z drožmi Drožnik? Najprej zato, ker vsebuje vse tiste sestavine, ki bi jih izbrale naše babice. In tudi zato, ker je tako nepopisno okusen, hrustljav in hranljiv. In to brez slabe vesti. Ker je pripravljen z drožmi, je namreč bolj rahel in lažje prebavljiv.

Kruh Drožnik je bil v letu 2021 med 120 okuševalci v anketni raziskavi prepoznan kot najboljši med najbolj prodajanimi kruhi z drožmi pri največjih slovenskih trgovcih.

Tri kombinacije za tri zmagovite začetke dneva

Ste bolj za sladko in tradicionalno, eksotično ali v slogu najnovejših kulinaričnih trendov? Pripravite kuhinjske pripomočke in odkrijte tri kombinacije, s katerimi bo vaš kruh Drožnik še bolj zaživel.

Hiter čokoladni namaz

Sestavine:

200 g sira rikota

1 žlica agavovega sirupa

1–2 žlici kakava

2 žlici mletih mandljev ali drugih oreščkov

1 žlica sončničnega olja





Vse sestavine dobro premešate in namažete na kruh ali toast Drožnik.

Tunov namaz iz treh sestavin

Sestavine:

150 g tunine

100 sirnega namaza

drobno narezan peteršilj











Vse sestavine dobro premešate in namažete na kruh ali toast Drožnik.



Avokadov namaz

Sestavine:

1 zrel avokado

2 žlici oljčnega olja

limonov sok

česen v prahu

sol in poper



Avokado pretlačite z vilicami in vanj vmešate vse sestavine. Primeren je kot namaz na rezino Drožnika, na katerega lahko dodate še poširano jajce.

Spoznajte izdelke družine Drožnik Ker je kruh Drožnik dosegel velik uspeh, so v podjetju Žito razširili družino izdelkov Drožnik tudi v kategorije peciva, toasta in svežega kruha. Pekovski izdelki družine Drožnik imajo zaradi načina izdelave podaljšano svežino, so bolj obstojni in polnega okusa ter se ne drobijo. Tako so ti pekovski izdelki lažje prebavljivi in s tem olajšajo delo prebavi ter ohranijo zadovoljstvo po obroku, brez neprijetnega občutka tiščanja po zaužitju. Zato so to izdelki, ki jih lahko uživate brez slabe vesti!

