Prikaz nasprotnih dejstev

Novinar Uroš Esih je v članku z naslovom »Odlikovanja predsednice države jim gredo v nos« zapisal: »Nedržavotvorna trenja med kabinetom predsednika vlade Roberta Goloba in uradom predsednice republike so se nadaljevala tudi ob dnevu državnosti. Golobovi očitajo predsednici republike, da je obšla 4. člen zakona o odlikovanjih in brez soglasja vlade sprejela najvišji priznanji Italije in Portugalske.«

Trditev časopisa Delo, da naj bi v Kabinetu predsednika vlade predsednici republike očitali, da je obšla 4. člen zakona o odlikovanjih in brez soglasja vlade sprejela najvišji priznanji Italije in Portugalske, je v celoti neresnična. Kabinet predsednika vlade se nikoli ni vmešaval v omenjene postopke, niti kakorkoli drugače o tem izrekal. Postopek je v celoti v pristojnosti Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, kar Kabinet predsednika vlade spoštuje in v to pristojnost ni in ne posega.

Sodelovanje med uradom predsednice republike in kabinetom predsednika vlade poteka korektno in konstruktivno. Predsednik vlade in predsednica republike se redno srečujeta, pri vprašanjih zunanje politike delujeta usklajeno. O aktualnih temah poteka reden dialog za zaprtimi vrati in govorice o domnevnih napetostih in širjenje govoric kaže samo nemoč tistih, ki bi želeli ustvariti spor med predsednikom vlade in predsednico republike, nimajo pa dostopa do informacij.

Avtor članka se sklicuje na »vire blizu kabineta predsednika vlade Roberta Goloba«, torej na govorice, ki jih v kabinetu predsednika vlade ni preverjal.

Petra Aršič, državna sekretarka za strateško komuniciranje