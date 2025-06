Celostno zdravljenje rupture medialnega meniskusa

Posledice lahko vplivajo na mobilnost in kakovost življenja, zato sta zgodnja diagnoza in pravilno zdravljenje ključnega pomena za dobro okrevanje. Meniskusi so del kolenskega sklepa, ki se pogosto poškoduje, pri čemer se poškodbe delijo na akutne in degenerativne rupture.

Akutne rupture nastanejo zaradi specifične poškodbe med nenadnim gibom, pri katerem se koleno zvije, stopalo pa ostane na tleh. Degenerativne rupture so posledica obrabe in ne določene poškodbe. Razlikovanje med obema vrstama je ključno, saj se njuno zdravljenje bistveno razlikuje.

Za degenerativne rupture meniskusa ni enega samega specifičnega vzroka. Pogosto se pojavljajo vzporedno z zgodnjimi znaki osteoartritisa, ki spada med normalne procese staranja sklepov, vendar niso vedno znak njegove prisotnosti. Degenerativne rupture meniskusa se pojavljajo pri ljudeh v srednjih letih in pri starejših. Težave se lahko razvijajo postopoma in sčasoma slabšajo, pri čemer je bolečina lahko difuzna, pojavlja se lahko globoko v sklepu ali ob nekaterih gibih, brez jasne lokalizacije.

Vendar pa ima veliko ljudi srednjih let in starejših degenerativne rupture meniskusa brez bolečin v kolenu, saj so spremembe v meniskusih popolnoma normalne starostne spremembe v kolenu.

Slaba prekrvitev vzrok za počasnejše celjenje

Raztrganina meniskusa je pogosta poškodba, ki prizadene športnike in rekreativce. FOTO: Medicofit

Prekrvitev tega tkiva je izjemno pomembna. Pred rojstvom in kratko obdobje po rojstvu je meniskus v celoti prepreden s krvnim obtokom. Pozneje se prekrvitev postopoma zmanjšuje, pri odraslih pa ostane prekrvljena le zunanja tretjina meniskusa, notranji del postane neprekrvljen, kar vpliva na manjšo sposobnost regeneracije meniskusa, saj se poškodbe v predelih brez zadostne prekrvitve slabo celijo.

Z redno vadbo in prilagoditvijo življenjskega sloga lahko pride do izboljšanja v treh do šestih mesecev, čeprav se lahko okrevanje zavleče, odvisno od splošnega zdravstvenega stanja in doslednega upoštevanja priporočil fizioterapevtov in zdravnikov.

Dejavniki, ki lahko povečajo tveganje za raztrganine meniskusa

Rupture meniskusa so zelo pogosta poškodba kolena, zlasti med športniki. Moški so bolj nagnjeni k tovrstnim poškodbam kot ženske, pri čemer je razmerje pojavnosti med spoloma med 2,5 : 1 in 4 : 1. Splošna pojavnost teh poškodb doseže vrh pri obeh spolih v starosti med 20. in 29. letom.

Poškodbe meniskusa se po nekaterih podatkih najpogosteje pojavijo v desnem kolenu. To je lahko povezano s prevlado desne noge pri večini ljudi, kar pomeni, da je bolj obremenjena med športnimi in vsakodnevnimi dejavnostmi.

Ljudje z artritisom v kolenih so prav tako bolj nagnjeni k poškodbam meniskusa. Med dejavniki, ki lahko povečajo tveganje za nastanek ruptur meniskusa, so čezmerna telesna teža, slaba telesna pripravljenost, šibkost stegenskih in zadnjičnih mišic, togost mišic spodnjih okončin in pretirana aktivnost.

Vitalni del kolenskega sklepa

Poškodba je pogosta tudi pri starejših ljudeh in tistih, ki imajo artritis v kolenih. FOTO: Medicofit

Meniskusi so vitalni del kolenskega sklepa. So hrustančna tkiva v obliki črke C znotraj kolenskega sklepa, med golenico (spodnji del noge) in stegnenico (stegnenico), ter ščitijo spodnji del noge pred udarci, ki jih povzroča naša telesna teža.

Vsako koleno ima dva meniskusa: medialnega na notranji in lateralnega na zunanji strani kolena. Medialni meniskus ima skoraj polkrožno obliko in pokriva približno 50–60 % sklepne površine med medialnim femoralnim kondilom in medialno tibialno ploščadjo. Dolg je približno 3,5 cm in ohranja enako debelino od zadnjega do sprednjega dela.

Zunanji deli so ustrezno prekrvljeni, srednji in notranji pa slabo. Ker lahko prekrvitev vpliva na celjenje, lokacija raztrganine vpliva na možnosti zdravljenja.

Delujejo kot amortizerji za koleno in zagotavljajo blaženje za kosti in kolenski sklep, blažijo udarce in prenašajo obremenitve ter povečujejo stabilnost kolenskega sklepa.

Rupture medialnega meniskusa pogostejše Nenadni gibi z zasuki lahko raztrgajo hrustanec v kolenu. Rupture medialnega meniskusa so pogostejše kot pri lateralnem meniskusu, pri čemer je razmerje približno 2 : 1.

Kakšni so simptomi poškodb medialnega meniskusa?

Ob nastanku poškodbe se občuti nenaden pok v kolenu. Simptomi rupture medialnega meniskusa se lahko razlikujejo glede na resnost poškodbe. Nekateri ljudje občutijo le blago nelagodje ali sploh nimajo simptomov, drugi pa imajo izrazitejše težave.

Simptomi rupture medialnega meniskusa vključujejo bolečino, otekanje in togost, ki se povečujeta v dveh do treh dneh, občutek zatikanja ali blokade ter nestabilnost kolenskega sklepa. Bolečina se pojavi na notranji strani kolena in je lahko ostra ali topa. Prav tako se lahko okrepi pri gibanju kolena, še posebej pri obremenitvah, hoji, počepih ali zasukih.

Poškodba medialnega meniskusa poveča tveganje za osteoartritis, kar pomeni postopno propadanje hrustanca zaradi staranja in obrabe.

Če sumite na poškodbo medialnega meniskusa ali katero koli drugo poškodbo kolena, je pomembno, da poiščete zdravniško pomoč. S pravilnim zdravljenjem lahko večina ljudi uspešno okreva in se vrne k svojim običajnim dejavnostim.

Zgodnja diagnoza ključna za dobro okrevanje

Ali vas muči bolečina v notranjem delu kolena? Ne odlašajte z zdravljenjem, saj lahko z zgodnjo rehabilitacijo okrevate hitreje. FOTO: Medicofit

Pred šestimi desetletji so ugotovili, da delna ali totalna menisektomija (odstranitev meniskusa) iz kolenskega sklepa – kar je bila takrat običajna metoda zdravljenja športnih poškodb –, povzroča propadanje sklepnega hrustanca in postopno razvoj artritisa. To odkritje je korenito spremenilo pristop k zdravljenju težav, povezanih z meniskusom, saj so se strokovnjaki začeli osredotočati na tehnike, ki ohranjajo meniskus in izboljšujejo dolgoročno zdravje sklepa.

Pri postavljanju diagnoze poškodbe medialnega meniskusa se šteje za dokaj zanesljivo, če so prisotni trije ali več od naslednjih znakov:

občutljivost na eni točki vzdolž medialne sklepne linije,

bolečina v območju medialne sklepne linije med hiperekstenzijo (čezmerni izteg) kolenskega sklepa,

bolečina v območju medialne sklepne linije med hiperfleksijo (čezmerni upogib) kolenskega sklepa,

bolečina med zunanjim rotiranjem stopala in spodnjega dela noge, ko je koleno upognjeno pod različnimi koti med 70 in 90°,

oslabljena štiriglava stegenska mišica.

S podrobno anamnezo pacienta, temeljitim fizičnim pregledom in sodobnimi slikovnimi metodami lahko zdravnik postavi natančno diagnozo.

Že sama zgodovina poškodbe lahko zagotovi pomembne informacije, saj lahko natančen opis načina poškodbe usmeri zdravnika k sumu na raztrganje meniskusa. Slikovna diagnostika, kot sta magnetna resonanca (MRI) in ultrazvok, omogoča še bolj natančno oceno obsega poškodbe in pomaga pri odločitvi o nadaljnjem zdravljenju.

Zdravljenje rupture medialnega meniskusa

FOTO: Medicofit

Trenutni prevladujoči pristop pri zdravljenju poškodb meniskusa je ohranjanje tkiva, kadar koli je to mogoče. Namesto popolne odstranitve meniskusa se strokovnjaki osredotočajo na metode, ki omogočajo njegovo obnovo, kot so šivanje meniskusa, biološke terapije in uporaba regenerativnih tehnologij. Tak pristop pripomore k boljšemu dolgoročnemu zdravju sklepa in zmanjšuje tveganje za artritis ter druge zaplete.

Zelo pomembno je, da poškodovano koleno začnete zdraviti čim prej, saj s tem obnovite njegovo funkcijo in preprečite nastanek kroničnih težav.

Rupturo meniskusa lahko razvrstimo glede na stopnjo in lokacijo poškodbe – ta je lahko v beli (neprekrvljeni) ali rdeči (prekrvljeni) coni. Pri prvi stopnji se na MRI posnetku opazi majhna raztrganina, pri drugi je raztrganina večja in ni razširjena na sklepno površino. Pri tretji stopnji je prizadeta sklepna površina in se pojavi popolna ruptura meniskusa.

Za paciente z rupturo medialnega meniskusa priporočajo konservativen način zdravljenja, ki se razlikuje glede na lokacijo poškodbe.

Manjše rupture v prekrvljenem območju se zacelijo same, s tem da moramo najprej mirovati, pozneje pa izvajati fizioterapevtsko rehabilitacijo. Za operativno zdravljenje se ortopedi odločijo individualno, ob upoštevanju več dejavnikov, ob hujših poškodbah meniskusa in ko konservativno zdravljenje ni bilo uspešno.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja poškodbe meniskusa Kliniko Medicofit je zaradi večmesečnih bolečin v desnem kolenu, jutranje togosti ter postopnega slabšanja funkcionalnosti obiskala 63-letna Marija. Upokojena bančna uslužbenka in redna pohodnica je opažala, da ji koleno ob večji obremenitvi oteka, gibanje pa postaja vse bolj omejeno. Med kliničnim pregledom je gospa pojasnila, da v preteklih letih ni doživela nikakršne travmatske poškodbe kolena. Specialist fizioterapevt je potrdil delno omejen obseg gibljivosti v smeri upogiba. Klinični testi so razkrili bolečino po poteku medialne sklepne špranje ter zmanjšano moč stegenskih mišic. Gospa je izrazila, da je v kolenu prisoten tudi občutek napetosti. Na podlagi anamneze in klinične slike je bil načrtovan 15-tedenski proces celostne rehabilitacije. Za zmanjšanje simptomov so se uporabljale najmodernejše instrumentalne terapije – Summus laserska terapija, TECAR Wintecare terapija ter EMS Dolorclast udarni valovi. Že od začetka zdravljenja so se izvajale tudi terapevtske vaje za povrnitev gibljivosti in aktivacijo mišic. V nadaljnjem poteku rehabilitacije je bil večji poudarek na izvajanju stabilizacijskih in krepitvenih vaj. Specialist je za gospo pripravil tudi program krepitvenih vaj za izvajanje v domačem okolju, s čimer se bo zmanjšala možnost za nadaljnje napredovanje degenerativnih sprememb. Ob zaključku rehabilitacije je bila Marija popolnoma brez bolečin, gibljivost kolena pa se je precej izboljšala. Opazen je bil tudi napredek v mišični moči. Na zadnji obravnavi je gospa izrazila željo po vključitvi v program dolgoročne preventivne vadbe.

Medicofit ponuja strokovno obravnavo za vse vrste ruptur meniskusa. FOTO: Medicofit

Specialna fizioterapija za poškodbe meniskusa v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit pacientom z rupturo medialnega meniskusa ponujajo celostno rehabilitacijo z individualnim pristopom. V akutni fazi oteklino obvladujejo z ultrazvočno krioterapijo Sixtus in kineziotapingom, pomagajo tudi protibolečinske terapije.

Fizioterapevti klinike Medicofit pacientom pokažejo specialne terapevtske vadbe ter osnovne vaje propriocepcije in vaje za mišično tetivno moč ter vaje za obnovitev popolnega obsega giba. Z njimi se izboljša stabilnost kolenskega sklepa, podporne mišice pa se okrepijo.

Med fazo kinezioterapije se osredotočajo na vaje propriocepcije in kineziološke vaje za sklepno mobilizacijo, izvajajo pa tudi progresivne vaje za mišično-vezivno moč, vaje za krepitev štiriglave stegenske mišice, izboljšanje ravnotežja, ohranjanje koordinacije in obnavljanje funkcionalne sposobnosti.

V fazi preventivnega vzdrževanja, ki jo prav tako omogočajo v kliniki Medicofit, pacienti vzdržujejo funkcionalnost sklepov in preventivno moč.

Rehabilitacija pri rupturi medialnega meniskusa naj bi trajala od 10 do 12 tednov, vendar je trajanje odvisno od stopnje težav in fizičnega stanja posameznika.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit