S harleyjem do bratstva, edinstva, prijateljev

»Ljudem težko dopovemo, kaj pomeni biti član družine Harley-Davidson. To niso klasični motocikli. S harleyjem si kupil produkt, ki se poveže s tabo, drugo polovico motorja narediš sam, ga izboljšaš, polepšaš, mu dodaš ton. S harleyjem kupiš zgodbo, kupiš bratstvo in edinstvo, dobiš prijatelje,« je pripovedoval harlejaš Ivan Stojišič iz Ljubljane, ki je včeraj prihrumel pred portoroške hotele.

Te dni je na portoroški promenadi prava razstava motorjev znamke Harley-Davidson. Foto Boris Šuligoj

Udeležil se je 29. evropskega srečanja lastnikov motorjev Harley-Davidson H.O.G. (Harley Ownership Group) Rally, ki se je začelo včeraj in se bo končalo v nedeljo. V Portorožu pričakujejo vsaj 2500 motorjev te ikonične znamke iz Milwaukeeja in kakih 30.000 radovednežev. Prvega dne gneče zaradi vremena še ni bilo, a dobro vzdušje je tlelo na vsakem koraku, ne le zaradi značilnega ropota dobrih, starih motorjev, ampak predvsem zaradi iskrenih objemov starih prijateljev. Po dveh letih pandemije si vsi želijo druženja, zabave, oddiha, sprostitve. Je težko postati harlejaš? »Ja, harleyjevski življenjski slog je blizu rock'n'rollu slogu, vendar ni ravno poceni. Nakup motorja je še najmanj, vse drugo še pride,« je povzel naš prvi sogovornik. Pa bi svojega harleyja prodal? »Nikoli!«

Portorož je majhna motociklistična prestolnica Evrope. Foto Boris Šuligoj

Podobno je odgovoril italijanski bajker Massimo iz Piombina. Komaj sta s prijateljem Omarjem s Sicilije razjahala ob portoroški promenadi, že je iz prtljažnika povlekel steklenico viskija Jack Daniels. »Že 32 let vozim HD, sem skoraj reden udeleženec relijev H.O.G. po Evropi in ZDA. Za ta motor, ki ga imam deset let, sem plačal 31.000 evrov in potem dodal za vsaj 10.000 evrov dodatkov. So me že prosili, da bi ga prodal, a ga ne dam.«

Massimo iz Piombina bi nazdravil na srečen prihod v Portorož. Fotografije Boris Šuligoj

Christoph je Švicar, ki zadnjih pet let živi na La Palmi (Kanarski otoki). Do Portoroža je prevozil več kot 2500 kilometrov. Na pot se je odpravil 25. maja in bo tu ostal en teden. »Prvega harleyja sem kupil leta 1988. Tedaj niso bili cenovno tako dostopni, zdaj imam trikolesnik, zanj sem plačal 32.000 evrov in nanj dodal predvsem elektroniko, prtljažnik, popravil sem njegovo moč in poskrbel za pravi zvok motorja, kar je najpomembnejše.«

Vsak ima svoj faktor. Foto Boris Šuligoj

»Če lahko jaz, lahko vse«

Med pomembnimi gosti je Karen Davidson, pravnukinja enega od ustanoviteljev tovarne motorjev iz Wisconsina Williama A. Davidsona. Podobno kot večina družine skrbi za blagovno znamko, ki na leto ustvari približno štiri milijarde dolarjev prihodkov po vsem svetu. Na leto izdelajo 180.000 legendarnih motorjev, med katerimi težko najdemo dva identična.

Pravnukinja Karen Davidson razbija mit o tem, kdo je harlejaš.

Karen je prišla, ker je slišala, kako uspešen je bil portoroški 25. H.O.G. Rally leta 2016, ter se je želela o tem tudi sama prepričati. Zdaj je kreativna direktorica in snuje oblačila in dodatke za harlejaše. »Rada nagovarjam ženske, da vožnja z motorjem ni samo domena moških. Razbiti hočem stereotip, da je voznik harleyja mišičast, krepak moški z brki in brado; to je lahko prijetna sprostitev tudi za ženske, zato jih spodbujam, naj preizkusijo veter v laseh. Če lahko jaz in druge, potem lahko vse. Za nas, ženske, je še posebej pomembno, da lahko tudi pri vožnji z motorjem uveljavimo svoj jaz. Gre za tesnejšo zvezo med človekom, motorjem in okoljem, kot bi si človek mislil,« je pripovedovala.

Karen Davidson, pravnukinja ustanovitelja tovarne iz Milwaukeeja, ponuja ženskam pravi veter v laseh. Foto Boris Šuligoj

Čeprav harlejaši delujejo morda malce grobo, so vse kaj drugega od tistega, kar so bili v starih časih ameriških motorističnih družb. Direktor trženja v hotelu LifeClass Mitja Žnidaršič: »Izkušnje s prejšnjega relija so pokazale, da so zelo uvidevni, umirjeni, prijazni, kulturni in dobri potrošniki, ki se radi zabavajo. Tedaj nismo imeli nobenega problema, izgredov ali slabe volje. Zato smo počaščeni, da so se vrnili.« Aleksander Valentin, direktor Turističnega združenja Portorož, pa je dejal: »Dogodek ima ugoden neposreden finančni učinek na kraj, dolgoročni promocijski učinek, harlejaši se radi vračajo, s tem pa utrjujemo položaj na turističnem zemljevidu.«

Pravkar porispel naravnost iz Sanrema. Foto Boris Šuligoj

Motoristi bodo te dni obiskali več slovenskih krajev in pripravili dogodke, kot so demonstracijske vožnje, tržnica z oblačili in izdelki Harley-Davidson, današnja razstava predelanih motociklov Custom Bike Show v skladišču soli Grando in navsezadnje sobotna revijalna parada velikega števila motociklov po cesti od Lucije, Sečovelj, Dragonje, Kopra in nazaj v Portorož.