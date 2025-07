Na Koroškem močan naliv, voda na Prevaljah zalila kleti

Hladna fronta je že dosegla severni del Slovenije, kjer se je temperatura že spustila pod 20 stopinj Celzija, so okoli 16.30 sporočili meteorologi z Agencije Republike Slovenije za okolje. »Na merilnem mestu Ravne na Koroškem je v zadnje pol ure padlo 25 milimetrov padavin, kar nakazuje na močan naliv,« so zapisali.

Radarske meritve nakazujejo tudi možnost močnih nalivov in toče, opozarjajo. Močnejša nevihta je sicer že okoli 15. ure prešla okolico Bovca. Nevihtna aktivnost se bo po vsej državi nadaljevala še več ur.

Arso je sicer danes že opozoril, da je pred nami po daljšem vročinskem valu obdobje spremenljivega vremena. »Ker je čas dopustov in številnih aktivnosti na prostem, vam svetujemo, da redno spremljate posodobljene vremenske napovedi, izdana vremenska opozorila in radarsko animacijo padavin,« so zapisali.

Ponekod že poročajo o posledicah neviht:

Zvečer bodo nevihte ponehale, ponoči se bo delno razjasnilo.

Jutri bo vročina nekoliko popustila

Jutri bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija.

Po nižinah Primorske je še velika toplotna obremenitev. V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V nedeljo bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V noči na ponedeljek bodo zahodno in deloma osrednjo Slovenijo zajele padavine z nevihtami. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, vmes bodo tudi nevihte. Nekoliko hladneje bo.